ASELSAN Bursalı sanayicilerle buluştu

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), savunma sanayisinin önde gelen firmalarından ASELSAN ile Bursa iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi.



Odadan yapılan açıklamaya göre, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi'nde (BUTEKOM) düzenlenen Yerlileştirme Günleri, ASELSAN iş birliğinde gerçekleştirildi. ASELSAN'ın ürünleri ve yan sanayi faaliyetleri hakkında bilgi alan firma temsilcileri, düzenlenen ikili görüşmelerde ASELSAN yetkilileriyle iş birliği masasına oturdu.

Etkinliğe katılan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, dünya savunma harcamalarının 1 trilyon 730 milyar dolar seviyesine ulaştığını bildirdi.

Bu harcamaların yaklaşık yüzde 40'ının personel, yüzde 23'ünün teçhizat, yüzde 35'inin de cari harcama olarak gerçekleştiğini aktaran Görgün, Türkiye'nin savunma harcamalarında yaklaşık 18,2 milyar dolarlık payla dünyada 15'inci sırada yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin savunma ve havacılık cirosunun 6 milyar dolar olduğu bilgisini paylaşan Görgün, "Ülkemizin sektördeki toplam ihracatı 2 milyar dolar. Son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği irade sayesinde ülkemizin sektörde ciddi bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Görgün, savunma sanayisinde gelişimin devam etmesinin yetişmiş insan kıymetine bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda sektörde çalışan nitelikli kişi sayısı 35 bin civarında. Bu sayıyı 400-500 binlere çıkarmadığımız müddetçe ülke olarak savunma sanayisinde daha ileri gitmemiz mümkün değil. Bu ilerlemenin sağlanması hepimizin sorumluluğunda." değerlendirmesini yaptı.

- "ASELSAN'ın kilogram başına ihracat değeri 600 dolar"

ASELSAN’ın geçen yıl gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin de bilgiler aktaran Görgün, yürütülen projelerde 770 KOBİ ile iş birliği yaptıklarını ve bu sayıyı daha da artırmak istediklerini belirtti. Görgün, şunları kaydetti:

"İşlerimizin yüzde 65'ini Ankara'daki firmalarımızla gerçekleştirdik. Bunun Ankara ile sınırlı kalmaması gerekiyor. Ülkemizde başta Bursa olmak üzere çok önemli üretim merkezleri var. Ekonomisinde sanayi payını yüzde 45'in üzerine taşımış, ihracatta kilogram başına değeri şimdiden 4 dolara ulaşan Bursa'nın savunma sanayisinin gelişiminde yeterince etkin olmadığını görüyoruz. Bursa'ya üst düzey yöneticilerimizin yer aldığı çok geniş bir ekiple birlikte geldik. Düzenlediğimiz etkinlikle Bursa'nın savunma sanayimize daha fazla katkı sağlayabilmesini amaçlıyoruz. Savunma sanayisi için üretilen ürünlerin birçoğuna Bursalı sanayiciler aşina. İhtiyacımız olan çok sayıda ürünü Bursa sanayisi farklı sektörler için üretiyor. Dolayısıyla savunma sanayisine mesafeli durulmaması gerekiyor. Şu anda ASELSAN'ın kilogram başına ihracat değeri 600 dolar. Eğer firmalarımız üretimini uzay, havacılık ve savunma gibi alanlara taşırlarsa hem Bursa hem de ülkemiz kazançlı çıkar."

ASELSAN bünyesinde oluşturdukları Yerlileştirme ve Millileştirme Kurulu ile yerlileştirilebilecek ürünlerin listesini çıkardıklarını ifade eden Görgün, Bursalı sanayicileri bu projelere katkı sağlamaya davet etti.

- "Savunma sanayimize katkı sağlayacak tüm projelerin aktif oyuncusu olma iddiasındayız"

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan da Bursa'nın otomotiv, makine, tekstil ve kimya gibi stratejik sektörlerde önemli bir üretim tecrübesine sahip olduğunu ifade etti.

Bursa'da Türkiye'nin yerli ve milli üretim hedeflerine katkı sağlayacak yetenekte çok sayıda firma bulunduğunu belirten Koçaslan, "Kent olarak savunma sanayimize katkı sağlayacak tüm projelerin aktif oyuncusu olma iddiasındayız. Firmalarımızın, savunma sanayimizin omurgasını oluşturan ASELSAN ile iş birliği imkanlarını değerlendireceği etkinliğimiz de milli üretimde daha fazla yer almalarının önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.

Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Derneği Başkanı ve BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu ise Bursa'yı yüksek katma değer üreten uzay, savunma ve havacılık, raylı sistemler gibi sektörlerde başlattıkları Ur-Ge ve kümelenme projeleriyle önemli adımlar attıklarını belirterek, "Bununla birlikte düzenlediğimiz Tedarikçi Günleri etkinlikleri ile de ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TAİ gibi savunma sanayi ana kuruluşlarımızla firmalarımızı bir araya getirerek yerlileştirme çalışmalarına destek oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hatipoğlu, daha sonra kümelenme çalışmaları ve BTSO tarafından yürütülen projelere ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetim Müdürü Murat Aslan, kuruluşun çalışma alanlarıyla ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. 70'in üzerinde firmanın katıldığı etkinlik, ikili iş görüşmelerinin ardından sona erdi.