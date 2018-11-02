Arzum'a IDC Digital Retail Summit 2018'den iki ödül

İSTANBUL (AA) - Arzum, IDC Digital Retail Summit 2018'de "Arzum Servis Otomasyon Sistemi (ASOS)" projesi ile "Müşteri Deneyimi" kategorisinde ikincilik, "Teknolojik Hizmet" kategorisinde ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum, araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından organize edilen ve her yıl Türkiye'den ve dünyanın pek çok ülkesinden bilgi teknolojileri yöneticilerini bir araya getiren IDC Digital Retail Summit 2018'in ödül töreninde, toplam iki kategoride ödüle layık görüldü.

Satış sonrası hizmet başarısını uluslararası pek çok ödülle kanıtlayan Arzum, satış sonrası hizmet başarısını kuvvetlendiren ASOS projesiyle bir yeni başarı daha elde etti. "Arzum Servis Otomasyon Sistemi (ASOS)" ile "Müşteri Deneyimi" kategorisinde ikincilik, "Teknolojik Hizmet" kategorisinde ise üçüncülük ödülünün sahibi olan Arzum, satış sonrasında tüm birimlerin birbiriyle koordinasyonunu tek bir dijital bir sistemde topluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil, 52 yıldır ürünlerine yansıttıkları inovatif bakış açısını, iş süreçlerine de yansıttıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimize sunduğumuz ürünlerin fonksiyonelliği, kullanıcı deneyimi kadar satış sonrasında sunduğumuz deneyimi de sürekli iyileştirmekteyiz. Bu alanda yaptığımız çalışmalarımızın IDC gibi sektör öncüsü bir kurum tarafından iki ödülü birden almış olması hepimizi gururlandırmakta. ASOS projemizle dijital iş süreçlerimize bir yenisini daha eklemiş olduk. Tüketicilerimizin satış sonrasındaki ihtiyaçlarını, hareketlerini tek bir dijital sistemde topluyoruz. Satış sonrası tüm ekiplerimiz bu sisteme girebiliyor ve hareketleri görebiliyor. Tüm süreçlerin hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanıyor. Hem ekibimiz hem müşterilerimiz bu sistemde oldukça mutlu."