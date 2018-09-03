Arzum Okka Grandıo ile teknoloji, Türk kahvesiyle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Arzum, Arzum Okka Grandio ile Okka ailesine yeni bir üye kattı.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, LED aydınlatmalı dokunmatik paneli ve akıllı su teknolojisiyle birlikte kahveseverlere birçok yeni özellik sunan Arzum Okka Grandio, ideal lezzet ve bol köpüğü en zahmetsiz haliyle fincanlara taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız, Arzum Okka ile Türk kahvesi kültürünü dünyaya yayma misyonlarını birçok yenilikçi adımla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yıldız, ilk olarak, 2014'te Türk kahvesinde bir devrim yaratan, doğrudan fincana servis eden ve kendi kendini temizleme özelliğine sahip bir ürüne odaklandıklarını ve Arzum OKKA’yı tüketicilerle buluşturduklarını, ardından da Okka Minio ile Okkalı Türk kahvesi keyfini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile birlikte yaklaşık 35 ülkede satılan Okka ailesi ürünlerimizle okkalı bir Türk kahvesi deneyimi yaşattık. Okka’larımızla tasarım ve inovasyon alanında birçok prestijli ödülün sahibi olduk. Arzum olarak bu alana yatırım yapıyoruz ve ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi yepyeni bir Okka ile, Okka Grandio ile tüketicilerimizin karşısındayız. Teknolojik yeniliklerle donatılmış Okka Grandio'nun, Türk kahvesi seven kişilerin vazgeçilmezi olacağından eminiz."

Arzum Okka Grandio, közde Türk kahvesi keyfi için yavaş pişirme özelliğiyle mutfaklardaki yerini alıyor ve tek seferde 4 fincana kadar kahve yapabilme lüksünü sunuyor. Farklı fincan boyutları için 3 kademeli fincan büyüklüğü ayarını da sunan Arzum Okka Grandio, akıllı su teknolojisi ile suyu her zaman hazırda bulunduruyor. Kişiye, sadece kahveyi eklemek kalıyor. Akıllı su teknolojisi ile kahve porsiyonu için kullanılacak uygun su miktarını ayarlayan kahve makinesi, aynı zamanda haznesindeki su ile kaç fincan kahve yapılabileceğini de gösteriyor.



Arzum OKKA Grandio, bu özellikleriyle sadece işleri kolaylaştırmakla kalmıyor, pişirmeyi doğru zamanda durduran akıllı taşma önleyici sistemi ile başında beklenmesine gerek kalmadan Okkalı Türk kahvesi deneyimi sunuyor.



Arzum Okka Grandio, dünyanın her yerinde aynı lezzette Türk kahvesi yapabilmeyi sağlayan akıllı "Auto Boiling Altitude Detection" sistemiyle, bulunduğu noktadaki ideal pişirme sıcaklığını tespit ederek ideal lezzette Türk kahvesi hazırlıyor.



Mutfakların trend renklerini belirleyen Arzum, Arzum Okka Grandio ile de 4 farklı renk seçeneği sunuyor. Arzum OKKA Grandio, kırmızı, beyaz, siyah ve dreamline renk seçeneklerinin yanı sıra minimal tasarımı sayesinde mutfaklarda çok az yer kaplıyor.

Her pişirmede ideal kıvamı yakalamak için özel Arzum Okka ölçü kaşığı da bulunan Arzum Okka Grandio, suyun altında kolayca temizlenebilen pişirme haznesiyle de pratiklik sunuyor.

