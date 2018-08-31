Arzum, IFA 2018’de yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Arzum, Berlin'de bugün başlayan IFA 2018'e katılım gösterdi.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, Arzum, Berlin’de bugün başlayan ve 5 Eylül’e kadar devam edecek olan dünyanın en önemli ticaret fuarları arasında olan IFA 2018’e katılım gösterdi. Marka, fuar süresince en yeni teknolojilere ve tasarımlara sahip Arzum ve Arzum OKKA markalı ürünlerini ziyaretçilere deneyimleyecek.

Bu sene 42 metrekarelik bir alanda ürünlerini sergileyen Arzum, Türk kahve kültürünü dünyaya tanıtan Arzum OKKA serisiyle ilk günden göz doldurdu. Fuarda gerçekleştirdiği Türk kahvesi sunumuyla da OKKA’lı bir Türk kahvesi deneyimi yaşatan marka, fuarın son gününe kadar lezzetli ikramlarını ziyaretçilerle buluşturmaya devam edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Teknolojiyi tasarım ve yaratıcılık ile birleştirerek ortaya çıkardığımız ürünlerle tüketicilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Dünyanın en prestijli fuarlarından olan IFA’da yer almaktan ve ürünlerimizi uluslararası arenada da tüketicilere tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





