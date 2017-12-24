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Art Zone Sanat Merkezi kapılarını açtı

- Cubes Ankara'da Art Zone Sanat Merkezi'nde Change Over sergisi çeşitli ülkelerden 9 sanatçının 54 eseriyle açıldı - Nuhoğlu Dalgıç ve Lejant Proje Ortaklığı Genel Müdürü Tekin: - "Cubes Ankara Projemizin inşaatı sırasında sanat ile olan ilişkisini hayata geçirelim istedik ve tanıtım ofisimizin bir bölümünü sanat merkezi olarak kurguladık"

24 Aralık 2017 Pazar 09:00
Art Zone Sanat Merkezi kapılarını açtı
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ANKARA (AA) - Cubes Ankara'da Art Zone Sanat Merkezi'nde, Change Over sergisi çeşitli ülkelerden 9 sanatçının 54 eseriyle açıldı

Art Zone Sanat Merkezi'nin açılış sergisine, Nuhoğlu İnşaat, Dalgıç Gayrimenkul Yatırım ve Lejant Proje Ortaklığı Genel Müdürü Hüseyin Tekin, Dalgıç Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Durul Dalgıç ve Ressam Yiğit Yazıcı'nın da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Tekin, Art Zone'un, bir sanat merkezi değil, şehrin sanata olan ihtiyacından beslenen bir fikir olarak ortaya çıktığını söyledi.

Cubes Ankara Projesi'ne artı değer katan önemli unsurların başında sanatın geldiğini belirten Tekin, "Bu vizyondan hareketle projemizin inşaatı sırasında sanatla olan ilişkisini hayata geçirelim istedik ve tanıtım ofisimizin bir bölümünü sanat merkezi olarak kurguladık." dedi.

Tekin, Art Zone'un Ankaralılar için bir buluşma noktası olacağına işaret ederek, Cubes Ankara tamamlandığında sadece projede yaşayanların değil tüm Ankaralıların istifade ettiği önemli bir merkez niteliği kazanacağını ifade etti.

Cubes Ankara projesindeki önemli unsurların başında sanatın geldiğine işaret eden Tekin, "Burada sadece resim ve heykel sergileri veya workshoplar olmayacak sanata dair ne varsa Art Zone içerisindeki yerini mutlaka alacak ve Art Zone kentin kültür-sanat hayatında da önemli bir buluşma noktası olacak." diye konuştu.

Yiğit Yazıcı’nın küratörlüğünü üstlendiği sergi 1 ay boyunca Çukurambar'daki Art Zone Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

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