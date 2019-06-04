Arçelik'ten iklim değişikliğine karşı döngüsel ekonomi uygulamaları

İSTANBUL (AA) - Arçelik, geri dönüştürülmüş pet şişe kullanılarak üretilen çamaşır makinesi kazanı ve geri dönüştürülmüş atık balık ağlarından elde edilen plastiklerin beyaz eşyalarda kullanılması gibi pek çok yenilikçi proje geliştirdi.

Arçelik'ten yapılan açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 2018 Sürdürülebilirlik Raporu'nun detaylarını paylaşan şirketin, çalışmalarını yönetim yaklaşımı, yetenek yönetimi, sorumlu üretim ve tüketim, Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme, değer zinciri ve toplumsal gelişim olmak üzere 6 ana başlık altında topladığı belirtildi.

"Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonuyla bu alandaki hedeflerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getiren Arçelik, kendi döngüsel ekonomi uygulamalarını geliştiriyor. 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nun ana odağına iklim değişikliği ile mücadeleyi alan şirket, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden 12’incisi olan "Sorumlu Üretim ve Tüketim" alanındaki çalışmalarıyla sürdürülebilir bir yaşam hedefine somut katkı sağladı.

Geri dönüştürülmüş pet şişelerden elde edilen plastiği kullanarak ürettiği çamaşır makinesi kazanı ile 2018 yılında 15 milyon pet şişenin geri dönüşümünü gerçekleştirdi. Projenin yaygınlaştırılmasıyla 25 milyon pet şişenin geri dönüştürülmesi, bu sayede bin 700 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer, 5,7 milyon kilovat enerji tasarrufu sağlanması ve 885 ton karbondioksit salımının engellenmesi hedefleniyor.

- Atık balık ağları beyaz eşyalarda kullanılmak üzere geri dönüştürülüyor

Atık balık ağları denizlerdeki canlıların yaşamı için önemli risk oluşturuyor. Her yıl çok önemli miktarda deniz canlısı atık balık ağları yüzünden hayatını kaybediyor.

Arçelik, bu konudaki farkındalığı artırmak ve atık malzemelere katma değer yaratarak ekonomiye geri kazandırmak için atık balık ağlarını beyaz eşyalarda değerlendirdi.

Düzenlediği geri dönüşüm kampanyaları ile topladığı atık elektrikli ve elektronik eşyaları (AEEE), Eskişehir ve Bolu’daki tesislerinde geri dönüştüren Arçelik, plastik malzemelerinin yüzde 90’ı bu tesislerdeki eski beyaz eşyaların geri dönüşümünden elde edilen elektrik süpürgesi geliştirdi. Bu elektrik süpürgesi ile Arçelik Avrupa’da Yılın Geri Dönüşüm Tüketici Yaşam Tarzı Ürünü Ödülü'ne layık görüldü.

Tüm bu çalışmalar ile döngüsel ekonomiye katkı sağlayan Arçelik, Ar-Ge çalışmaları ile atıkları tekrar hammadde olarak kullanarak, geri dönüştürülmüş malzeme oranı yüksek olan ürünler üretme hedefinde kararlı adımlarla ilerliyor.

Çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekleyen Arçelik, Plastik Enjeksiyon Prosesinde Köpürtme Teknolojisi Projesi ile inovatif köpürtme yöntemi üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

Şirket, bu proje sayesinde 2018 yılında hammadde kullanımında 150 ton azaltım sağladı. Projenin yaygınlaştırılmasıyla yılda 500 ton hammadde tasarrufu sağlanması ve 750 ton karbondioksit salımının engellenmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, orta vadede en büyük risk unsuru olarak iklim değişikliğinin öne çıktığını belirtti.

Bulgurlu, malzeme seçiminden ürün tasarımına, üretimden geri dönüşüm programlarına uzanan geniş bir yelpazede karbon ayak izini azaltan ve döngüsel ekonomiye doğru yol almalarını sağlayan faaliyetlere odaklandıklarını vurguladı.

Hakan Bulgurlu, şunları kaydetti:

"2018'deki Büyük Yenileme Hareketi ile Türkiye'nin dört bir yanından topladığımız 300 bin adet eski beyaz eşyayı yüksek enerji verimli ürünlerle değiştirerek önemli bir dönüşümü gerçekleştirdik. 2014-2018 yılları arasında eski teknolojiye sahip ürünlerin çevre dostu yeni ürünlerle değiştirilmesi, Eskişehir ve Bolu'daki atık elektrikli ve elektronik eşya geri dönüşüm tesislerimizde ekonomiye kazandırılması sayesinde yaklaşık 100 bin ton karbondioksit salımını engelledik ve 3,6 milyon ton su tasarrufu sağladık.

Tasarruf edilen su miktarı yaklaşık 4,5 milyon hanenin günlük su tüketimine eşdeğer. Geliştirdiğimiz çevreci ve yenilikçi teknolojilerle sürdürülebilir bir ekosisteme önemli katkılarda bulunuyoruz."