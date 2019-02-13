Arçelik ve Beko bayilerinden otizmli çocuklara destek

KONYA (AA) - Konya'da Arçelik, Beko bayileri ve servis teşkilatının otizmli çocukların eğitimi için başlattığı kampanya kapsamında elde edilen gelir, SOBE Vakfı'na takdim edildi.

Kasım-Aralık 2018 döneminde Konya'daki Arçelik ve Beko bayilerinden gerçekleşen her beyaz eşya, ankastre ürün, klima ve TV satışı için 5'er lira olmak üzere toplanan ve toplamda 83 bin 810 lirayı bulan bağış, düzenlenen törenle Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE) yetkililerine teslim edildi.

Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, burada yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk alanında öncü faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Markalarıyla tüketicilerin hayatlarına pek çok noktada dokunduklarını ifade eden Tüfekçi, üstün teknolojili ürünleriyle hayatı kolaylaştırmaya çalıştıklarını aktardı.

Tüfekçi, toplumsal sorunlara karşı da çözüm ortağı olma sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"SOBE Vakfı ile Arçelik, Beko bayi ve servis ağımızın da desteğini alarak çok anlamlı bir kampanya gerçekleştirdik. SOBE Vakfı Avrupa’nın metrekare olarak en büyük otizmli eğitim merkezine sahip. Otizmli çocuklarımız için dünya standartlarında bir eğitim imkanı sunuyor. Böyle kapsamlı bir merkezin Konya'da olması ülkemiz açısından çok gurur verici."

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ise otizmli bireylerin eğitim alanında örnek kurum olmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Otizmli çocuklarımızın eğitim ve rehabilitasyon konusundaki gereksinimlerini karşılamayı, ailelere bu konuda destek olmayı amaçlıyoruz. Bu yolda bize verilen her bir destek çok kıymetli." diye konuştu.