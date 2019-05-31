Arçelik Pazarlama'ya EVD şirketi sertifikası

İSTANBUL (AA) - Arçelik Pazarlama AŞ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Enerji Verimliliği Derneği (EVD) şirketi statüsünü kazandı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik Pazarlama AŞ, Türkiye genelinde çok az şirketin elde edebildiği sertifikayı, 11 aylık çalışma sonucunda, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Oğuz Can'dan aldı.

Şirket, bakanlık tarafından sadece kriterlere uygun firmalara verilen sertifikayı alma sürecinde ön koşul olarak sunulan 12 farklı ölçüm aletini Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) gibi konunun uzmanı global markalardan satın alarak, onaylı laboratuvarlarda kalibre ettirdi.

Arçelik Pazarlama AŞ, hem ölçüm aleti satın alımı ve kalibre ettirilmesi hem de 4 çalışanının 2 farklı eğitime girip sınavlarda başarılı olarak sertifika alması sonucunda, "Ticari ve Hizmet Binası" kategorisinde EVD şirket unvanına sahip oldu.

Şirket, bu sertifikayla ofis, AVM, otel, kamu binası, okul, hastane, belediye binaları, stadyum, depo gibi ticari binalar ve hizmet binalarına, enerji etüdünün yapılması, verimlilik artırıcı proje hazırlama ve uygulama, enerji yönetimi danışmanlığı ve enerji performans sözleşmelerinin yapılması konusunda hizmet verebilecek.