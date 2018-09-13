Arçelik, Hindistan pazarına liderlik hedefiyle giriyor

İSTANBUL (AA) - Arçelik, Hindistan'da Voltas Beko buzdolabı fabrikasının temellerini attı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 8 ülkede 20 üretim tesisiyle ev teknolojileri alanında önde gelen bir şirket olan Arçelik, küresel büyüme yolculuğuna tüm hızıyla devam ediyor.

Koç Topluluğu şirketlerinden Arçelik ile Hindistan’ın en büyük şirketler grubu Tata'nın ana hissedarı olduğu Voltas'ın ortaklığıyla kurulan Voltbek Home Appliances, Voltas Beko markalı ürünleri ülkede pazara sunarken, buzdolabı fabrikasının da temellerini attı.

Gujarat eyaletinde gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan üretim tesisinde, Hindistan pazarı için Voltas Beko markalı buzdolabı üretilecek.



Voltbek ayrıca, Hindistan pazarı için çamaşır makinesi, mikrodalga fırın ve bulaşık makinesinden oluşan ürünlerini Arçelik’in Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki üretim tesislerinden tedarik ederek tüketicilerle buluşturacak. Geçen yıl imzalanan ortaklık anlaşmasıyla kurulan Voltbek, Arçelik’in Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji gücü ile Voltas’ın marka gücü ve satış dağıtımındaki uzmanlığı sayesinde sektörün önde gelen oyuncularından biri olmayı hedefliyor.





- "Beko Yolu oluşturmak için bu coğrafyada yatırımlar yapıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, tarihi İpek Yolu’nu "Beko Yolu" yapma stratejilerinde dünyanın en büyük nüfusa sahip ikinci ülkesi Hindistan’a yapılan yatırımın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Asya Pasifik arasında bir Beko Yolu oluşturmak için bu coğrafyada yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Voltas ile ortaklık anlaşması imzalayarak rekabet seviyesi yüksek ve önemli fırsatlar barındıran Hindistan pazarına girme kararı aldık. Hindistan, 1,3 milyarlık nüfusuyla dünyanın en hızlı büyüyen 3 beyaz eşya pazarından biri. Gelir seviyeleri arttıkça farklı bölgelerde beyaz eşya talebinin çok hızlı artacağını öngörüyoruz. Ar-Ge ve teknoloji birikimimiz ve global tecrübemizle Voltas’ın marka gücünü ve satış ve perakende alanındaki uzmanlığını birleştirerek ilk aşamada çift haneli pazar payına, gelecek dönemde ise tüm ürün kategorilerinde liderliğe ulaşmayı hedefliyoruz. Temellerini attığımız buzdolabı fabrikası ile de bu hedefe doğru önemli bir adım attık."

Bulgurlu, Hindistan’da buzdolabı üretimine 2019’un ikinci yarısında başlamayı planladıklarını, Hindistan pazarı için ana kategorilerdeki diğer ürünleri Türkiye başta olmak üzere Arçelik’in üretim ağından tedarik edeceklerini bildirdi.

Bu yolla Türkiye'nin ihracatına ve ekonomisine katkıda bulunmuş olacaklarını belirten Bulgurlu, "Voltbek, Hindistan’da 10 yıl içinde 1 milyar doları aşan ciro ve yüzde 10’un üzerinde pazar payı hedefliyor." ifadesini kullandı.

Gujarat Sanand Sanayi Bölgesi’nde 240 bin metrekarelik alana kurulacak tesiste, 180-220 litre hacimli soğutuculu buzdolabı ve 240-365 litre hacimli buzdolabı üretilecek. İlk aşamada 90 milyon dolarlık yatırımla inşa edilecek fabrikanın üretim kapasitesinin 1 milyon adet olması planlanıyor. Rakamın 5 yıl içerisinde yapılan 90 milyon dolarlık ek yatırımla 2 milyon adede çıkarılması hedefleniyor. Fabrika, ilk aşamada 500 kişilik, gelecek dönemde ise 2 bin kişilik istihdam sağlayacak.





