Arçelik A.Ş’den 1,4 milyon hanenin ihtiyacı kadar su tasarrufu

İSTANBUL (AA) - Arçelik, 2011-2017'de yurt içi işletmelerinde gerçekleştirdiği su verimliliği çalışmalarıyla 1 milyon 120 bin metreküp su tasarrufu sağladı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik AŞ, 22 Mart Dünya Su Günü'nde "doğal kaynaklarımızı koruyalım" mesajını verdi. Şirket, "Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonu çerçevesinde tüm ürün ve üretim süreçlerinde sürdürülebilir iş modelleri uyguluyor.



Arçelik AŞ, 2011-2017 yılları arasında yurt içi işletmelerinde gerçekleştirdiği su verimliliği çalışmalarıyla 1 milyon 120 bin metreküp su tasarrufu sağladı. 1,4 milyon hanenin günlük su tüketimine eşdeğer suyu tasarruf etti.



Şirket, sürdürülebilirlik hedeflerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirdi. Su kaynaklarının korunması kapsamında bu hedeflerden 6’ıncısı olan "Temiz Su ve Sıhhi Koşullar" ile 12'incisi olan "Sorumlu Tüketim ve Üretim" başlığına katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Son 5 yılda işletmelerinde ürün başına su çekimini yüzde 36 oranında azalttı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, gezegenin geleceği için suyun her damlasının değerli olduğunu belirterek," Bugün 2,1 milyar insanın evlerinde güvenli içme suyuna erişimleri yok. Biz küresel bir şirket olmanın sorumluluğuyla sürdürülebilirliği değer zincirimizin her halkasına entegre ediyor, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde çevre dostu ürünlerin yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Sadece Türkiye’de tüm hanelerdeki çamaşır ve bulaşık makinelerinin en verimli ürünlerle ile değiştirildiğinde yaklaşık 150 milyon metreküp su tasarruf edileceğini ifade eden Bulgurlu şunları kaydetti:

"Buna ek olarak elde bulaşık yıkama yerine en verimli ürünlerimizin kullanılmasıyla tasarruf miktarı yılda 500 milyon metreküpe ulaşıyor. Bir başka bir deyişle 1,5 milyondan fazla hanenin yıllık tüketimine eş değer suyu tasarruf etmek mümkün oluyor. Günlük hayatlarımızda alacağımız basit önlemlerle fark yaratabiliriz. 21’inci yüzyılda yaşadığımız su sorununun kökeninde çevreye verilen zarar ve yine bunun bir sonucu olan küresel ısınma yatıyor. Biz su kıtlığıyla mücadele konusunda da dünyada lider şirketler arasında yer alıyoruz. 2017 yılında, dünyanın en önemli ve en yaygın çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) hem iklim hem de su programında A Listesi’ne girerek, dünyada bu başarıyı elde eden 25 şirket arasına girdik."

Bulgurlu, CDP'nin 2017 Raporuna göre su sorunuyla mücadele için 91 ülkeden şirketlerin, binden fazla projeyle 23,4 milyar dolar yatırım sözü verdiğini anımsatarak, ancak BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşabilmek için hükümetlerin ve şirketlerin 6,4 trilyon dolar yatırım yapması gerektiğini bildirdi.





