Aras Kargo e-ticaretin zirvesinde

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo, 3 milyondan fazla siparişi kapsayacak şekilde hazırlanan KOBİ E-ticaret Raporu'na göre KOBİ'lerin en çok tercih ettiği kargo şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 14 bin çalışan, 4 binden fazla araç, 29 transfer merkezi ve günde yaklaşık 500 bin gönderi ile Türkiye'nin en geniş dağıtım ağına sahip kargo şirketi konumunda yer alan Aras Kargo, Türkiye'nin e-ticaret potansiyelini tam olarak ortaya koyabilmesi ve sektörünün küresel olarak büyüme potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Son dönemlerde özellikle teknoloji tarafındaki altyapı yatırımlarına öncelik veren Aras Kargo, e-ticaret altyapı şirketi İdeaSoft tarafından yayınlanan KOBİ E-Ticaret Raporu 2017 sonuçlarına göre KOBİ'lerin en çok tercih ettiği kargo şirketi oldu.

KOBİ'lerin e-ticaret süreçlerine ışık tutmak amacıyla hazırlanan rapora göre 6 bin 500'den fazla sanal mağazadan 2017 yılında verilen 3 milyonu aşkın sipariş analiz edildi. Buna göre kullanıcılar, kargo şirketi tercihlerine göre siparişlerinin yüzde 34’ünü Aras Kargo ile teslimat talebinde bulundu.

Raporun sonuçlarına göre her 3 siparişten biri mobil cihazlar aracılığıyla gerçekleştirildi. Marmara; internetten en çok alışveriş yapan bölge olurken, tüketicilerin alışveriş için en çok pazartesi gününü tercih etti.

Online siparişler zamanlamalarına göre incelendiğinde ise kullanıcıların 14.00-16.00 saatleri arasında internetten alışveriş yapmayı tercih ettiği görüldü.

Aras Kargo, e-ticaretin ivme kattığı kargo sektöründe dünyadaki önemli oyunculardan biri olabilmek için hem operasyonel hem de metrekare olarak en büyük transfer merkezlerinden İkitelli Transfer Merkezi teknolojik olarak yeniledi.

Bu yatırımla birlikte İkitelli Teknolojik Transfer Merkezi'nde kapasitesi saatte 5 bin 500 gönderiden 15 bine çıktı. Ayrıca geçen yılın son çeyreğinde dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Alibaba ile anlaşma imzalandı.

Aras Kargo, 2020'ye kadar yapacağı 30 milyon avroluk yeni yatırımlarla Ankara, İstanbul Anadolu, İzmir ve Bursa'da 5 büyük teknolojik transfer merkezini daha hizmete sunmayı planlıyor. Böylece kapasite ve verimlilik artışının yanı sıra daha fazla tasarruf sağlamayı ve müşteri memnuniyetini artıran çözümleri ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Aras Kargo, önümüzdeki yıl başlayacak harita üzerinden Kargom Nerede uygulaması ile müşteri memnuniyetini maksimum seviyeye ulaştırmayı hedefliyor. Bu sistemde de müşteriler ister cep telefonlarından, ister bilgisayardan sadece Kargo Takip Numarası girerek gönderinin dağıtıma çıkışından, teslimine kadar olan süreci anlık olarak harita üzerinden kolaylıkla takip edebilecekler.

Önümüzdeki yıl içerisinde başlatılması hedeflenen proje Türkiye'de kargo sektöründe bir ilk olacak.