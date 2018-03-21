ARAS EDAŞ'tan 3 yılda 600 milyon liralık yatırım

ANKARA (AA) - Aras Elektrik Dağım AŞ (EDAŞ) Genel Müdürü Fikret Akbaş, özelleştirmenin ardından eksiklikleri tamamlamak ve altyapıyı iyileştirmek için 5 yılda 1 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "Bütün dağıtım şirketlerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) öngördüğü yatırım zorunluluğu olan rakamlar söz konusu. Bölgenin eksiklerini tamamlamak için biz her yıl bu rakamların üzerine çıkıyoruz. 2020'ye kadar da 600 milyon lira daha yatırım planlıyoruz." dedi.

AA Enerji Masası'nın konuğu olan Akbaş, Türkiye'nin doğusunda bulunan Erzurum merkez olmak üzere, Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da bulunan yaklaşık 1 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini söyledi.

Bölgelerinde enerji altyapısını iyileştirerek, arıza oranlarını yüzde 90 azalttıklarını ifade eden Akbaş, özellikle şehir merkezlerindeki vatandaşların elektrik kesintisini unuttuklarını vurguladı.

Kırsal bölgelerde çalışmalarının devam ettiğini ve buralarda da ciddi yatırım ihtiyacının bulunduğunu dile getiren Akbaş, "Uzun yıllar altyapısı ihmal edilmiş ve Türkiye'nin doğa şartlarının en zor olduğu bölgesinden bahsediyoruz. Kış şartları çok çetin. Dağlık bir bölge ve ulaşım sorunu var. Dolayısıyla buralarda çalışmak ve bir şebekeyi ayakta tutmak gayret istiyor. Biz de o gayreti göstermek üzere ekiplerimizi eğitiyoruz. Şu anda 2 binin üzerinde çalışanımız var." diye konuştu.

- "Müşteri memnuniyeti yüzde 80"

Akbaş, özelleştirme ile Aras EDAŞ'ta anlayışın değiştiğini, daha şeffaf bir yapıya kavuşulduğunu belirterek, vatandaşların sosyal medya dahil 11 ayrı kanaldan problemlerini doğrudan şirket yetkililerine aktarabildiğini kaydetti.

Ayrıca, Aras EDAŞ bölgesinde internet sayfası üzerinden "Canlı Chat" yöntemiyle vatandaşların problemlerini çözmeye çalıştıklarını anlatan Akbaş, şöyle devam etti:

"Çağrı merkezi ve sosyal medya ulaşımındaki anlayışımız sadece çağrı odaklı değil, aynı zamanda çözüm odaklı. Bu nedenle de merkezimize çözüm merkezi diyoruz. Merkezimizdeki ekibimiz vatandaştan gelen sorun çağrısını aldığı gibi sahadaki ekiplerimize iletiyorlar. Bir günde çözülemeyecek sorun için ise vatandaş süreç boyunca bilgilendiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da önem verdiği bir konu olan çözüm ve çağrı merkezlerinin geliştirilmesi için zaman zaman anketler yapıyoruz. Bağımsız kuruluşların yaptığı anketlere göre bölgemizde yüzde 80 civarında bir müşteri memnuniyetine ulaşmış durumdayız."

Bölgede alt yapının son 5 yılda tamamen değiştiğini aktaran Akbaş, "Bölgeyi Özelleştirme İdaresi'nden devraldığımız 2013'ten bu yana 1 milyar lira yatırım yaptık. Arıza sayılarındaki azalmalar, altyapı iyileştirmeleri, hat bakımları ve yenilemelerle yapılan yatırımlarla mümkün oldu. Bütün dağıtım şirketlerine EPDK'nin öngördüğü yatırım zorunluluğu olan rakamlar söz konusu. Bölgenin eksiklerini tamamlamak için biz, her yıl bu rakamların üzerinde yatırımlar yapıyoruz. 2020 yılına kadar 600 milyon lira daha yatırım planımız var." dedi.

- Akıllı sayaçlar

Akıllı sayaçların sunduğu avantajları anlatarak, bu teknoloji sayesinde bölgelerinde kayıp-kaçağı azaltmayı hedeflediklerini de belirten Akbaş, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki mekanik sayaçların yüzde 90'ını elektronik sayaçlarla değiştirdik. Kayıp-kaçağın yüksek olduğu Patnos ve Doğubeyazıt ilçemizde başlattığımız yaklaşık 62 bin civarında bir akıllı sayaç projemiz var. Bu sayede sayaçları uzaktan okuyabileceğiz. Borç varsa uzaktan enerji kesme veya verme imkanı sağlanacak. Ayrıca elektriği kesilen bir yere sanayi, ticaret, turizm gelmez dolayısıyla ilk gelen sanayici buradaki elektrik altyapısını araştırır. Bu da bize ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Nerede nasıl ne gibi gelişmeler sağlayabiliriz konusunda sürekli çalışıyoruz. Bölgemizde yatırım yapmak isteyenlere, rahatlıkla 'gelin burda size mutlaka kesintisiz enerji sağlarız' diyebiliriz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz."

Akbaş, elektrik şebekesinin yer altına indirilmesi konusunda öncelikle bölgelerinde imarın tamamlanmış olması gerektiğine dikkati çekerek, bu konuda gelen birçok talebe rağmen önceliklerinin imar altyapısını oluşturmuş yerel yönetimlerle çalışmak olduğunu sözlerine ekledi.























