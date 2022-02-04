Araç Sahipleri İçin Yine Üzücü Haber Geldi! LPG Otogaza Yeni Zam Yolda!

Son dönemlerde dünya genelinde artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına da zam oranı olarak yansıdı. EPGİS, 4 Ocak tarihinden itibaren LPG otogaza 40 kuruş zam yapılacağını açıkladı. LPG’nin pompa fiyatları ise her şehirde değişiklik gösterdi. Sürücüler ise yeni gelen zamma isyan etti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından açıklanan son dakika haberine göre artan petrol fiyatlarının ardından LPG otogaza da zam geliyor. Buna göre LPG otogaz fiyatları 4 Ocak tarihinden itibaren 40 kuruş daha zamlı olarak satılacak.

EPGİS Zam Haberini Yine Twitter Hesabı Üzerinden Duyurdu!

Akaryakıt fiyatlarını düzenlemekle görevli olan kurum EPGİS, resmi Twitter hesabı üzerinden sürücülere yine kötü bir haber verdi. Kurumun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ‘’04/20/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazın pompa satış fiyatında 40 KRŞ/TL oranında artış yapılmıştır. Bu miktar, yarından itibaren Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarında işlenmeye başlanacaktır.’’ ifadelerini kullandı.

LPG Otogaz Pompa Fiyatları Ne Kadar Oldu?

EPGİS tarafından yapılan açıklamanın ardından isyan eden vatandaşlar, kendi şehirlerinde pompa fiyatlarını da merak etmeye başladılar. Otogaz fiyatlarının İstanbul, İzmir ve Ankara genelinde farklı şekilde satışa sunulduğu da gözlerden kaçmadı. Son yapılan zamma göre LPG’nin Ankara’da litre fiyatı 9,48 liradan 9,88 liraya, İstanbul’da 9.27 liradan 9,67 liraya ve İzmir’de 9.21 liradan 9,61 liraya yükseldi.