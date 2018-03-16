AOÇ'deki tarihi Alman Büyükelçiliği binası kiralanıyor

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ) mülkiyetindeki eski Alman Büyükelçiliği binası, kamu yararı gözeterek çalışan ve kar amacı gütmeyen dernek ve vakıflara sosyal tesis olarak kullanmaları amacıyla 10 yıllığına kiraya verilecek.

Söz konusu ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AA muhabirinin Goethe Enstitüsü ve AOÇ verilerinden yaptığı derlemeye göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından 1924 yılında Niesky-Oberlausitz'te bulunan Christoph&Unmack AG şirketinden ithal edilen bina 25 Temmuz 1924'te Hamburg'dan "Stralsund" gemisiyle yola çıktı ve 19 gün süren yolculuk sonunda İstanbul'a, oradan trenle Ankara'ya taşındı. Binanın temeli için gerekli duvarcılık, kanalizasyon ve su şebekesi işlerini Philip Holzmann firması üstlendi.

Almanya Büyükelçiliği olarak hizmet veren ahşap yapıyı 9 Şubat 1925'te ziyaret eden Atatürk, donanımdan ve teknik tesisattan etkilendiğini ifade etmişti.



Zamanla bu ahşap bina büyükelçiliğin giderek artan taleplerini karşılayamaz duruma geldi ve Alman İmar Müdürlüğünün gözetimi altında kançılarya ve konut, Philip Holzmann AŞ firması tarafından 1928 yılında yeniden inşa edildi.

- AOÇ atıl durumdaki binayı restore ettirdi

Dönemin en modern ve ahşap yapılarda öncü ilk eserlerinden biri olan eski Alman Büyükelçiliği binası tescilli bir kültür mirası olarak kayıtlarda yer alıyor.

1928 yılında AOÇ idaresine bırakılan ve uzun yıllar çeşitli amaçlar için kullanılan yapı atıl vaziyette kurtarılmayı bekliyordu. Söz konusu binanın aslına uygun restore edilmesi amacıyla 2013 yılı Yatırım Programı'nda kültür sektöründe yer alarak restorasyon ihalesi yapıldı ve 2015 yılında söz konusu çalışmalar tamamlandı.

AOÇ, eski Almanya Büyükelçiliği binasını restore ettirdikten sonra Başbakanlık genelgesiyle kiralama izni aldı.

Kurumun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanıyla söz konusu tarihi yapının kiralanacağı duyuruldu.

- Aylık muhammen bedel 9 bin lira

Mülkiyeti AOÇ'ye ait birinci derecede doğal sit alanı içinde bulunan Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi'ndeki 264 metrekare kapalı, 3 bin 194 metrekare açık alan olmak üzere toplam 3 bin 458 metrekarelik eski Alman Büyükelçiliği binası, kamu yararı gözeterek çalışan ve kar amacı gütmeyen dernek ve vakıflara sosyal tesis olarak kullanmaları amacıyla sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 10 yıl süreyle kiralanacak.

Kiralama, 4 Nisan'da AOÇ İdare Binası'nda açık artırma usulüyle yapılacak.



Söz konusu kiralama için muhammen bedel aylık 9 bin lira, geçici teminat 32 bin 400 lira, kati teminat da oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının yüzde 6'sı olarak belirlendi.