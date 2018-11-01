Antalya'ya 120 milyon avroluk yatırım

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Ağaç ürünleri sektöründe Türkiye ve dünya çapında önde gelen şirketler arasında yer alan, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde konuşlu AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş, Antalya'ya 120 milyon avro yatırımla ikinci MDF fabrikasını açmaya hazırlanıyor.

AGT İcra Kurulu Başkanı Onur Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1984 yılında kurulan ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 300 bin metrekarelik fabrika alanında üretim yapan şirketin, MDF, MDF Lam, panel, laminat parke ve profil ürünleriyle hem iç piyasada hem de dış piyasada sektörün en büyükleri arasında yer aldığını söyledi.

Şirketin üretiminin yarıya yakın kısmının ihraç edildiğini anlatan Güven, üretimin neredeyse tamamının katma değerli ürün olduğunu, yarı mamul ürün satışının bulunmadığını, bunun da şirketi çok ciddi bir avantaj sağladığını bildirdi.

Şirketin 2017 yılı cirosunun 914 milyon lira düzeyinde olduğunu ve Türkiye'nin en büyük 162'nci şirketi konumunda bulunduğunu belirten Güven, "Bu yıl da yaklaşık 1,3 milyar lira ciro bekliyoruz." açıklamasında bulundu.





- 120 milyon avro yatırımla ikinci fabrika





Yurt içi ve yurt dışı müşterilerin talebi doğrultusunda kapasite artırma kararı aldıklarını ifade eden Güven, şöyle konuştu:

"Antalya'da yaklaşık 120 milyon avroluk ikinci fabrika yatırımını hayata geçirmeye karar verdik ve yapımına başladık. Yeni yatırım MDF hattı olacak. Bu hatla üretim kapasitemizi ikiye katlayacağız. Biz şu anda yıllık yaklaşık 500 bin metreküp MDF üretiyoruz. Daha sonra bunu Parke, MDF Lam, panel gibi katma değerli ürünlere çeviriyoruz. Üretemediğimiz diğer MDF ürünleri vardı. Yeni yatırımla o eksikliklerimizi de tamamlayacağız, üretim gamımızı çeşitlendireceğiz.

Kuzey Afrika, Ortadoğu, Balkanlar, Doğu Avrupa, Rusya, Kanada gibi ülkelere ihracatımız var. Hem müşterilerimiz büyüme talebi vardı hem de talebe yetişemediğimiz yeni ihracat pazarları vardı. Orta ve Güney Amerika, Orta ve Güney Afrika, Uzakdoğu ülkelerinden talepler vardı. İç piyasaya da mal vermemiz lazım. Bu nedenle yeni yatırım kararı aldık. İkinci MDF yatırımı ile şirketi Türkiye'deki en büyük 100 firma arasına arasına sokacağız."

Fabrikayı Ağustos 2019'da devreye almayı planladıklarını kaydeden Güven, fabrika için makine imalatlarının tamamlandığını, kasım ayı itibarıyla makine kurumlarının başlayacağını söyledi.

Yeni yatırımın hem şirketin büyümesine vesile olacağını hem Antalya hem de Türkiye'ye katkı sağlayacağını ifade eden Güven, "Birincisi ihracat yaparak dış ticaret dengesine katkı sağlayacak, ikincisi de istihdama katkısı olacak. Yeni tesiste yaklaşık ilave 400 kişi direkt istihdam sağlayacağız." dedi.





- Türkiye laminat parke pazarında dünyada üçüncü büyük ülke





Dünyada MDF sektöründe en büyük oyuncunun Çin olduğunu kaydeden Onur Güven, dünyada yıllık yaklaşık 120 milyon metreküplük MDF üretiminin 60 milyon metreküpünün Çin'de üretildiğini, Çin'in özellikle son 15 yılda bu alana ciddi yatırımlar yaptığını bildirdi.

Dünyada yıllık yaklaşık 1 milyar metrekare laminat parke üretildiğini, bunun da 110 milyon metrekaresinin Türkiye'nin üretimi olduğuna işaret eden Güven, "Laminat parke üretiminde Türkiye, Çin ve Almanya'dan sonra üçüncü büyük ülke. Türkiye'de üretilen parke kalite olarak da çok iyi." dedi.

Türkiye'nin ağaç ürünleri, mobilya sektöründe alacağı çok yol olduğuna işaret eden Güven, "Avrupa ve ABD'de kişi başı yıllık mobilya tüketimi 350 avro. Türkiye'de ise kişi başı 90 avro. Yani burada ülkemiz de gelişmeye açık ciddi bir pazar." açıklamasında bulundu.





- Ar-Ge ve dijitalleşme





Ar-Ge'ye büyük önem verdiklerini ve şirket bünyesinde 21 uzmandan oluşan ciddi bir Ar-Ge departmanı bulunduğunu belirten Güven, Ar-Ge departmanının çalışmalarıyla sürekli olarak inovatif ve katma değerli ürün ürettiklerini vurguladı.

Dijitalleşme konusunda da önemli adımlar attıklarını ifade eden Güven, "AGT TÜSİAD Dijital Dönüşüm Hızlandırma Programı'nda yer alan 12 şirketten biri. TÜSİAD'la beraber bu çalışmayı yürütüyoruz. Kendi bünyemizde endüstri 4.0 alanında ciddi gelişmeler ve ilerlemeler kaydettik. MDF üretim hattımız ve diğer hatlarımızı yapay zeka dediğimiz yazılımları optimize ettik. Bu da maliyet düşüşü ve karlılık sağladı." diye konuştu.

Güven, dijitalleşme alanında endüstri 4.0, yapay zeka çalışmalarının yanı sıra sanal gerçeklik ve mobil uygulama alanında da çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.





- Fabrika atıklarından elektrik üretilecek





Güven, yaklaşık 10 milyon avroluk yatırımla 5 megavat kurulu gücünde biyokütle enerji santrali kurulacağını da bildirdi.

Fabrikada yılda yaklaşık 100 bin ton atık oluştuğunu, talaş, kabuk gibi orman atıklarından elektrik üretmeyi planladıklarını belirten Güven, "5 megavat kurulu gücünde elektrik santrali kuracağız. Böylece biyokütleden enerji üretmiş olacağız. Tesiste tükettiğimiz elektriğin yarısını bu santralden karşılamayı hedefliyoruz." diye konuştu.





- Yeni yatırımcılara davet





Antalya denilince akla önce turizm sektörü geldiğini kaydeden Güven, aslında Antalya'da sanayide çok ciddi üretim ve ihracat yapan firmalar da bulunduğunu söyledi.

Antalya'da liman bulunmasının kenti sanayi şehri olarak öne çıkardığını ifade eden Güven, "Antalya lokasyon olarak ciddi bir avantaja sahip. Antalya Limanı'ndan neredeyse bütün dünyaya ihracat yapabilirsiniz ayrıca kentte çok iyi bir iş gücü var. Yeni yatırımcılara kenti öneriyorum. Antalya'nın doğasını bozmadan sanayi bölgelerinde üretim yapabiliriz." dedi.