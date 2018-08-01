Antalya'da konteyner eve tatilci ilgisi

İSTANBUL (AA) - Hazır ev üreticisi Karmod'un konteyner evleri, turizm sezonunda Antalya'ya gelen tatilcilerden önemli talep aldı.

Karmod'dan yapılan açıklamada, hazır üretimli konteyner evlerin, sevk edildiği yerlerde hemen kullanılmaya başlandığı, turizm sezonunda Antalya'ya gelen tatilcilerden önemli talep aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, kullanıma hazır evlerin inşaat süreci yaşamadan hemen ev sahibi olmak isteyen tatilciler tarafından özellikle Antalya’da tercih edildiğini bildirdi.

Yüceer, konteyner evin fiyatıyla da tüketiciye cazip geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Antalya, turizm sezonunun yaşandığı 15 Mayıs-15 Ekim'de turizmi olumsuz etkilememesi için gürültü ve çevre kirliliği oluşturacak nitelikte ağır inşaat faaliyetlerinde kısıtlama uygulanan bir ilimiz. Biz de firma olarak tatilcinin rahatlıkla alıp kullanabileceği hazır konteyner ev üreterek ihtiyaçlarına çözüm getiriyoruz. Üretim, fabrika bant sisteminde gerçekleştiği için fiyatlarıyla da bu evler tüketiciye cazip geliyor. Elektriği, suyu, mutfak evyesi, WC ve duşuyla kullanıma hazır sevk ediyoruz. Duvar ve çatısında tamamen sandviç panel sistemi kullanıldığından yüksek ısı ve ses izolasyonu içeriyor. Yapı karkasında paslanmaz çelik malzeme kullanıldığından çürüme yapmaz, uzun yıllar güvenle kullanılır. Konteyner evlerimiz, 21 metrekareden başlayarak 84 metrekareyi bulan tek veya iki katlı planlarda üretiliyor."

