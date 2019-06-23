Antalya nüfusunun iki katı turist ağırladı

ANTALYA (AA) - Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'ya, bu yıl 5,5 ayda 180 ülkeden 4 milyon 943 bin 637 turist geldi.
Geçen yıl yaklaşık 14 milyon yabancı turisti ağırlayan, 2,5 milyon nüfusa sahip Antalya'nın, 2019 yılında yeni bir rekora ulaşacağı tahmin ediliyor.
Antalya'ya gelen turistlerin ülkelerine bakıldığında Rusya ilk sırada, Almanya ise ikinci sırada yer aldı.
2018 yılının aynı döneminde 4 milyon 214 bin 617 kişinin ziyaret ettiği kentte, bu yıl sonunda ziyaretçi sayısının 14 milyonun üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Muhabir: Hatice Özdemir Tosun