Antalya Film Festivali TV+’tan takip edildi

İSTANBUL (AA) - TV+, 55’inci Uluslararası Antalya Film Festivali'nin coşkusunu izleyicilerle paylaşarak, Antalya’dan en özel anları ve röportajları dijital ekranlara taşıdı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijital televizyon platformu TV+’ın ana iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilen 55’inci Uluslararası Antalya Film Festivali sona erdi.

Türk ve dünya sinemasının en ünlü isimlerini bir araya getiren festivalin coşkusunu izleyicilerle paylaşan TV+, Antalya’dan en özel anları ve röportajları dijital ekranlara taşıdı. TV+, 7 günlük Antalya Film Festivali süresince kişiye mikrofon uzattı. Murat Evgin, Fadik Sevin Atasoy, Tuba Ünsal, Wilma Elles, Mehmet Ali Erbil, Ferzan Özpetek, Hazal Kaya, Özge Özpirinçci ve Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 20 ünlü isim TV+ ekranlarına konuk oldu. Ayrıca festival boyunca 500 bin kişi, TV+’ı dijital ekranından takip etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, TV+ ile sinema sektörünü sahiplendiklerini belirterek, "Bu kapsamda ulusal ve uluslararası birçok film festivalinin sponsoru olduk. 150’nin üzerinde yerli yabancı kanalın yanında 5 binden fazla film, dizi, çizgi film ve belgeseli kullanıcılarımızla buluşturmakla kalmayıp açık hava film gösterimleriyle de ulusal ve uluslararası yapımlara destek veriyoruz.

Ultra HD kanallarımız, seçkin spor etkinlikleri ve en yeni teknolojik deneyimleri kullanıcılarımıza sunmanın yanı sıra, sinema alanında yaptığımız iş birlikleri ve sponsorluklarla da tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. Sanatı destekleme stratejimizin önemli bir parçası olarak Türkiye’nin ilk ve en köklü film festivali olan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin ana iletişim sponsoru olmanın da gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

55. Antalya Film Festivali’nde film gösterimleri ve ödül töreninin yanı sıra sinemanın öne çıkan isimleriyle keyifli sohbetler gerçekleştirildi. Festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan Cem Yılmaz, TV+ sponsorluğundaki paneller dizisinin konuşmacıları arasındaydı. Yapımcı, yönetmen ve yazar Ömer Vargı ile birlikte bir söyleşi gerçekleşen söyleşi büyük ilgi gördü. Festivalin son gününde Cem Yılmaz’lı sohbet paneline sinema ve tiyatro oyuncusu Ozan Güven eşlik etti.



Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan ve sinemada 20’nci yılını kutlayan Cem Yılmaz’ın Arog, Av Mevsimi, Her Şey Çok Güzel Olacak filmleri, TV+’ta sinemaseverlerle buluşuyor.



TV+ Sinema TIR’ı yediden yetmişe tüm Antalyalıları sinema ile buluşturdu. Festival boyunca tam donanımlı 2 adet TV+ Sinema TIR’ı, Antalya’daki tüm ilçeleri dolaştı 5 bin Antalyalı sinemanın keyfine vardı.



TV+, gişe rekortmeni filmler, dünyanın takip ettiği diziler ve 77’si HD olmak üzere 150’den fazla canlı TV kanalını kullanıcılarına sunuyor. En çok Ultra HD kanalına sahip platform olan TV+, zengin spor içeriği ve kullanıcıların istedikleri zaman ulaşabildikleri zengin arşivi ile film ve dizi izleme keyfini istediğiniz an istediğiniz yere taşıyor. TV+ yüksek yayın kalitesi, televizyon, cep telefonları ya da tabletler üzerinden kullanım imkanı, yayını 24 saate kadar geriye alabilme özelliğinin yanı sıra izleyicilere 10 saniyelik periyodlarla geri ve ileri alma seçeneği de sunuyor. 3 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan TV+’ta, kullanıcılar mobil üzerinden günde 63 dakika, ev platformunda ise 9 saat televizyon izliyor.