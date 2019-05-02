Annelerin hediye tercihi

İSTANBUL (AA) - n11.com'un bine yakın online alışveriş kullanıcısıyla gerçekleştirdiği araştırmasına göre, annelerin çoğunluğu Anneler Günü'nde çocuklarından "seni seviyorum" duymayı bekliyor.

n11.com, Türk halkının Anneler Günü hediye ve kutlama tercihlerini belirlemek için müşterileri arasından bine yakın kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçlarını açıkladı.

Farklı yaş gruplarından kadın ve erkeklere hediye tercihlerini belirleyen soruların yer aldığı anketin sonuçlarına göre, bu özel günden annelerin yüzde 68'i en çok çocuklarından hediye beklediklerini açıklarken, bu alanda yüzde 31 ile eşler ikinci sırada yer aldı.

Annelerin çoğunluğu hediye olarak "seni seviyorum" cümlesini yeterli bulurken, bir kısmı da çocuklarından kendileri için hazırladıkları bir resim, şiir ya da yazı bekliyor.

Anket sonuçları, katılımcıların Anneler Günü'nde annelerine en çok takı, saat ve bir demet çiçek aldıklarını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 62'si Anneler Günü hediyesini bir hafta önceden aldığını belirtirken yüzde 21'i hediyeyi son güne bıraktığını bildirdi.

Araştırmaya göre, Anneler Günü hediyesine ayrılan bütçe 50-250 TL arası olurken, katılımcılar ideal bir Anneler Günü kutlamasının ailece bir kahvaltı, brunch ya da piknik olduğunu belirtti. Söz konusu günün kutlamasında en çok tercih edilen diğer seçenek, ailece bir akşam yemeği olurken; sinema, tiyatro ve konser gibi etkinlikler son sırada yer aldı.

n11.com, Anneler Günü hediyesini son güne bırakanlar için "Aynı Gün Teslimat" hizmeti ile tüm kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. Şirket, saat 12:00'ye kadar verilen siparişleri aynı gün saat 18:00'e kadar alıcısıyla buluştururken, 14:30'a kadarkileri de akşam kargosuyla 18:00 ile 23:00 saatleri arası kapıya teslim ediyor.