Anneler Günü'nde Boyner'de bir milyona yakın ürün satıldı

İSTANBUL (AA)- Anneler Günü kampanyasının yapıldığı 1-12 Mayıs'ta Boyner mağazalarında bir milyona yakın ürün satılırken, satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10’un üzerinde büyüme gerçekleşti.

Şirket’ten yapılan açıklamaya göre, Boyner’in Anneler Günü için yaptığı kampanyalar büyük ses getirdi. Anneler Günü alışverişinin yapıldığı 1-12 Mayıs'ta 38 şehirdeki 115 Boyner mağazasında, mayıs ayının en yüksek alışveriş trafiği yaşandı.

Bir milyona yakın ürün satılırken, satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10’un üzerinde büyüme gerçekleşti.





- En çok tercih edilen hediye seçenekleri

Müşterilerin anneleri için en çok tercih ettiği hediye seçeneklerinin başında tişört geldi. Tişörtü, ayakkabı, parfüm, gömlek, jean pantolon takip etti. Öte yandan son sezonda moda olan postacı çantası satışlarında yüksek büyümelerden biri yaşandı. Çanta grubunda Beymen, U.S. Polo ASSN. ve Pierre Cardin markaları öne çıkan markalar arasında yer aldı.

Anneler Günü döneminde kadın ayakkabı satışlarında önemli bir hareketlilik gözlenirken, yaz aylarının yaklaşmasıyla terlik satışları da sıçrama yaptı. Birkenstock ürünleri başta olmak üzere binlerce çift terlik için hediye paketi hazırlandı.

Aksesuar kategorisinde ise hediye olarak en çok şal ve eşarp tercih edildi. Plaj sezonunun gelmesiyle birlikte bu kategorideki mayo, bikini gibi seçenekler de öne çıkan ürünler grubunda yer buldu.





- Parfüm en popüler hediye olarak yerini korudu





Annelere alınan hediye seçenekleri arasında kozmetik ürünleri ayrı bir yer tuttu. Her zaman en çok tercih edilen hediye seçeneklerinden olan parfümün ardından nemlendirici, onarıcı krem, parfüm seti ve göz kremi kozmetik kategorisinde Anneler Günü alışveriş döneminde en çok satılan ürünler olarak öne çıktı.

Bu dönemde kozmetik kategorisinde geçen seneye oranla yüzde 26’nın üzerinde büyüme gerçekleşti. Anneler Günü, Türkiye'nin dört bir yanında perakende sektörüne hareketlilik getirirken, en çok satış yapılan şehirler; İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Eskişehir ve Bursa oldu.



