"Anneler Günü arifesi"nde işlem rekoru kırıldı

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, "Anneler Günü arifesi"nde 12,3 milyon adetle işlem rekoru kırılırken, anneler için hediye tercihleri kuyumculuk, elektronik eşya ve kozmetik oldu.

BKM bu yılın nisan ayı verilerini açıkladı. BKM’nin verilerine göre, Türkiye’de kullanılan kart adedi nisan ayı sonu itibarıyla 200 milyona ulaştı. Bunların 63,9 milyon adeti kredi kartı ve 135,9 milyon adeti ise banka kartından oluşuyor. Nisan 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7’lik, banka kartı sayısında ise yüzde 11’lik artış görülüyor.

Banka kartları ve kredi kartları ile nisan ayında toplam 64,1 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 56,5 milyar TL’si kredi kartları ile ödenirken, 7,6 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 39 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 19 olarak gerçekleşti.





- Anneler Günü öncesinde işlem rekoru kırıldı





Anneler Günü haftasında 12 Mayıs Cumartesi günü bankalararası işlem trafiğinde işlem rekoru kırılarak bugüne kadar gerçekleşen en fazla kartlı işlem adedine ulaşıldı. 12 Mayıs Cumartesi günü en fazla işlemin gerçekleştiği saat olan 17.00-18.00 arasında 1,1 milyon adet işlem, en fazla işlemin yapıldığı dakika olan 17.44'te ise 20 bin adet bankalararası işlem gerçekleşti.

Bankalararası günlük ortalama işlem adedinin yılın daha önceki günlerinde 10-11 milyon arasında seyrettiği görülürken, "Anneler Günü arifesi" olan 12 Mayıs Cumartesi gününde 12,3 milyon adede çıkarak rekor kırıldı.

Anneler Günü’nü içeren 7-13 Mayıs haftasında kartlarla yapılan ödemelerde bir önceki haftaya göre yüzde 52 artışla kuyumculuk sektörü açık ara en fazla artış görülen sektör oldu.

Yüzde 22 artışla elektronik eşya, yüzde 17 artışla sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik, yüzde 14 artışla mobilya ve dekorasyon, yüzde 11 artışla giyim ve aksesuar sektörleri de ayın bir önceki haftasına göre en fazla artış görülen diğer sektörler arasında yer aldı.

Hediye alımlarının yoğunlaştığı kuyumculuk sektöründe ortalama kartlı işlem tutarı 634 TL olurken, elektronik eşya sektöründe 304 TL ve sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik sektöründe ise 125 TL olarak gerçekleşti.