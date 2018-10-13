Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde 95 yıldır başkentlik yapan Ankara'nın başkent oluşunu gururla ve yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıldönümü sebebiyle yazılı açıklama yapan Palandöken, Ankara'nın ülke tarihinde çok önemli bir konuma sahip olduğunu bildirdi.

Palandöken, Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği ve karargah niteliğindeki Ankara'nın önemine işaret ederek, ideal devlet merkezinin sahip olması gereken tüm özelliklerin Ankara'da mevcut olduğunu bildirdi.

Palandöken, şöyle devam etti:

"95 yıl önce, 13 Ekim 1923'te TBMM'de kabul edilen tek maddelik yasa ile coğrafi ve stratejik durumu, iç ve dış güvenliğin gerekliliği ile en uygun yer olarak belirlenen Ankara, devletimizin merkezi olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk için Ankara'nın yeri başka, Ankara için de Mustafa Kemal Atatürk'ün yeri başkadır. Ankara'nın ortasında yükselen Anıtkabir, bu karşılıklı sevginin insanlık tarihi var oldukça yaşamaya devam edeceğini gösteren bir kanıt niteliğindedir. Ankara'nın başkent olması ülkemizin işgalden tamamen kurtulmasından sonra cumhuriyetimizin ilanı için çok önemli bir adım oluşturmuştur. Ülkemizde 95 yıldır başkentlik yapan Ankara’nın başkent oluşunu gururla ve yürekten kutluyorum."