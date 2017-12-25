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Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması

- Ankara'nın geleneksel el sanatları, somut olmayan kültürel mirası ve şehir kimliğinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması" için başvurular başladı

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:07
Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması
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ANKARA (AA) - Ankara Kalkınma Ajansı organizasyonunda, kentin geleneksel el sanatları, somut olmayan kültürel mirası ve şehir kimliğinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması" için başvurular başladı.

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü iş birliğiyle düzenleniyor.

Yarışma, cam ürünleri, tekstil ürünleri, takı ve diğer tasarım ürünleri olmak üzere 4 ayrı kategoride yapılacak.

Yarışmaya katılım sağlayacakların, 3 Nisan 2018 tarihine kadar Ankara Kalkınma Ajansı resmi web sitesinde bulunan online başvuru formunu doldurarak başvuru yapmaları gerekiyor.

Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere birinci 8 bin, ikinci 4 bin, üçüncü ise 2 bin lira ödül alacak.

Sonuçlar, seçici kurul değerlendirmesinin ardından Ankara Kalkınma Ajansı web sitesi, sosyal medya hesapları ve basın yoluyla duyurulacak.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, yarışmanın Ankara'nın ve Ankara kültürünün tanıtımına olumlu katkı sağlayacağına inandığını belirterek, tasarımı ve kültürü gündelik hayata katmaya yönelik projelere devam edeceklerini kaydetti.

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