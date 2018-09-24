ANKAMOB Başkanı Taklacı:

ANKARA (AA) - Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, sektörün ihtiyacına yönelik eleman yetiştirilmesi için başlatılan program kapsamında Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ''Mobilya Tasarım Geliştirme Bölümü'' ek hizmet binasının tamamlandığını bildirdi.

Taklacı, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Valiliği, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, Altındağ Milli Eğitim Müdürlüğü ve ANKAMOB tarafından yürütülen program kapsamında Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ''Mobilya Bölümü'' ek hizmet binasının kazandırıldığını belirterek, tesisle öğrencilerin, bilgisayar programlarıyla çizim yapabileceğini, kendi tasarımlarını oluşturabileceklerini, tasarımlarını 3D yazıcılarda modelleyerek CNC makineleri aracılığıyla işleyebileceklerini kaydetti.

Siteler esnafınca tasarlanan modellerin satın alınabileceğine işaret eden Taklacı, böylece okul döner sermayesine katkı sağlanırken öğrencilere de tecrübe kazandırılacağını aktardı.