Anka ihracata uçuyor

ANKARA - GÖKSEL YILDIRIM (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen insansız hava aracı (İHA) ilk ihracat başarısına çok yaklaştı.

TUSAŞ, Endonezya'nın ihtiyaç duyduğu uydu kontrollü, orta irtifa uzun havada kalışlı İHA ihtiyacını karşılamak için yürüttüğü girişimlerde önemli bir eşiği daha aştı.

Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanlığı için temin edilecek 6 hava araçlık 2 sistem için teklifini sunan şirket, Anka'nın teknik, sanayi katılım ve maliyet konularındaki üstün özellikleriyle 4 rakip arasından 2 firmanın yer aldığı kısa listeye kaldı.

İHA sistemlerinin tedariki için 28 Haziran'da Endonezya Savunma Bakanlığı tarafından uluslararası ihale süreci başlatıldı. TUSAŞ, teklifini 24 Ağustos'ta teslim etti.

İhale sürecinde ve öncesinde, kullanıcı ve tedarik makamlarıyla gerçekleştirilen toplantılarda, Anka İHA Sistemi üstün teknik özellikleriyle tam not aldı. Anka, geniş faydalı yük yelpazesi sayesinde kullanıcılara tek bir platformla çok farklı görevlerde kullanım imkanı sağlıyor.

En kapsamlı teklif

TUSAŞ, teklife hazırlık sürecinde, 14 Ağustos'ta Cakarta'da bir "Endüstri Günü" düzenledi. Bu etkinlikte, şirketin pek çok farklı platformda üstlendiği tasarım, üretim ve ana entegratörlük yetenekleri Endonezya savunma ve havacılık firmalarına aktarıldı, onlarla gerçekleştirilmesi hedeflenen sanayi iş birliğine yönelik kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.

Endüstri Günü'nde edinilen bilgi birikimi ve iletişim ağı sayesinde en kapsamlı yerli sanayi katılımı ve offset teklifi TUSAŞ tarafından sunuldu.

Bir tek Anka boy gösterdi

Cakarta'da 7-10 Kasım'da düzenlenen Indo Defence 2018 Fuarı'nda, ihaleye katılım sağlayan sistemler arasında sadece gerçek boyutlu Anka sergilendi. Bu durum, Endonezya makamları nezdinde, inşa edilmek istenen iş birliğinin ve ihaleye atfedilen önemin çok belirgin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Endonezya'da Anka önderliğinde başta İHA olmak üzere, havacılık alanında filizlenecek iş birliği potansiyelinin, gelecek dönemde diğer projelere de yansıtılması imkanı bulunuyor. Bu durum, kendi sanayisini geliştirerek hem dışa bağımlılığını azaltmak hem de küresel pazarlara hitap etmek isteyen Endonezya karar mercilerince oldukça pozitif, uzun vadeli ve kazan-kazan bir iş modeli olarak değerlendiriliyor.