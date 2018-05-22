ANALİZ - DenizBank satışı zor ortamda güveni tescilledi

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU/MURAT BİRİNCİ - Finansal piyasalarda birleşme, satın alma ve halka arzların zayıf kaldığı bir süreçten geçilirken, DenizBank AŞ'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası konumundaki Emirates NBD tarafından satın alınmasının, Türk bankacılık sektörü ve ekonominin geleceğine duyulan güveni tescillediği belirtiliyor.

Rusya'nın en büyük ve köklü bankası Sberbank, yurt dışındaki tüm aktifleri içerisindeki en önemli varlık olarak nitelendirdiği DenizBank'ı 14,6 milyar lira bedelle Bileşik Arap Emirliklerinin (BAE) en büyük bankası Emirates NBD'ye sattı. Satış bedeli olarak belirlenen 14,6 milyar liranın, ödenecek faizle birlikte 4 milyar dolara ulaşabileceği ifade ediliyor.

Kesin anlaşmaya varılmasının ardından, DenizBank'ın yüzde 99,85'ini Eylül 2012'de 2,79 milyar avro (6,5 milyar TL) karşılığında satın alan Sberbank'ın bankadaki hissedarlığı sona ermiş oldu.

Satış işlemi sonrasında, yaklaşık 40 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Körfezli yatırımcılarının Türkiye'de sahip olduğu veya ortaklık kurduğu banka sayısı da 9'a yükselirken, Körfez'in ikinci büyük bankası konumundaki Emirates NBD Türkiye pazarına giriş yapmış oldu.

Böylece Körfez sermayeli olarak faaliyetlerini sürdüren A&T Bank, Abank, Albaraka Türk, Burgan Bank, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Turkish Bank ve Türkiye Finans'a DenizBank da eklendi.

Öte yandan halihazırda Türkiye'de faaliyet gösteren Qatar National Bank ve National Commercial Bank'ın yanı sıra Emirates NBD'nin de gelmesiyle Körfez'in en büyük 3 bankası Türkiye'de yer almış oldu.







- Emirates NBD, DenizBank ile gücüne güç kattı





Piyasa değeri bugün 23 milyar liranın üzerinde seyreden DenizBank, 31 Mart 2018 itibarıyla konsolide aktif büyüklüğünü 169 milyar lira seviyesinde açıkladı.

DenizBank, 708'i Türkiye'de, 43'ü yurt dışında toplam 751 şubeden oluşan bir hizmet ağıyla faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Almanya, Bahreyn, Moskova ve Kıbrıs'a uzanan şubeleri ile yaklaşık 11,8 milyon müşteriye hizmet veren bankada, 14 binin üzerinde kişi çalışıyor.

Körfez'in önde gelen bankacılık grubu Emirates NBD ise DenizBank'ı satın almasıyla birlikte uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiği ülke sayısını 13'e çıkarmış oldu.

Aktif büyüklüğü 31 Mart 2018 itibarıyla 129,5 milyar dolara ulaşan grup, global dijital bankacılık alanında kilit oyuncu konumunda bulunuyor. Emirates NBD, halihazırda Birleşik Arap Emirlikleri ile yurt dışında toplam 228 şube ile hizmet veriyor.





- DenizBank ismi kalacak





Jeopolitik risklerin gündemden düşmediği, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki dalgalanmaların yüksek olduğu, petrol fiyatlarının 80 dolara dayandığı bir ortamda söz konusu satış işleminin, ülke ekonomisine ve bankaya duyulan güvenin bir yansıması olduğu vurgulanıyor.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank'ın satış işleminin sadece bankacılık sistemi açısından değil, Türkiye için de çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Son zamanlarda hep olumsuz yorumlar yazan bazı analistler dahi gerçekleşen işlem sonrasında 'vote of confidence' değerlendirmesinde bulundu. Yani Türkiye'ye güven oyu, DenizBank'a ya da bankacılık sektörüne değil." dedi.

DenizBank isminin kalacağını belirten Ateş, "Yönetimin iş başında kalması da hisse alım sözleşmesinde alıcı tarafın bir talebiydi. Emirates NBD'nin Sberbank'tan talep ettiği konulardan biri de yönetimin kalmasıydı." ifadesini kullandı.



Emirates NBD Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Shayne Nelson ise satış işlemine ilişkin, "Bu işlem, Emirates NBD için çok önemli bir dönüm noktasıdır ve hissedarlara ilk yıldan itibaren artan bir değer katacaktır. Denizbank Türk bankacılık sektöründe iyi yönetilen ve önde gelen bir kurumdur. Böyle bir bankanın satın alma fiyatı da Emirates NBD için makul düzeydedir." değerlendirmesinde bulundu.





- 1938'den bugüne...





1938 yılında gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere bir devlet bankası olarak kurulan DenizBank, 1997'nin başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alındı.

Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından biri olan Dexia tarafından Ekim 2006'da Zorlu Grubu'ndan satın alınan banka, Eylül 2012'de Rusya'nın bankacılık devi Sberbank'a satıldı. Son olarak 30 Ocak 2018'de Sberbank'ın DenizBank'taki yüzde 99,85'lik hissesini satması gündeme gelirken, bugün itibarıyla satış işleminde kesin anlaşmaya varıldı.

DenizBank'ın 1997'deki özelleştirilmesinin ardından, oluşan yeni kurumsal kimliği çerçevesinde personel alımı ve şube açılışlarını içeren bir bir programın uygulanmasına başlandı. Söz konusu büyüme, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrolan banka şubelerinin bir kısmının satın alınması ve 2002 sonunda Tarişbank'ın gruba dahil edilmesiyle desteklendi.

Bu dönemde DenizBank, mevcut bankacılık ürün ve hizmetlerini tamamlamak üzere faktoring, finansal kiralama, yatırım ve portföy yönetimi şirketlerine ek olarak Avusturya ve Rusya'da banka satın aldı. 2003'de çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında sunan bir finans süper marketi oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kuruldu.

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nda DenizBank'ın yanı sıra, 5 yerli ve 3 uluslararası finansal iştirak, 6 yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunuyor. DenizYatırım, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş Grubun yerli; EuroDeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştiraklerini oluşturuyor.

Grubun odaklandığı başlıca segmentler perakende müşteriler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, ihracatçılar, kamu ve proje finansmanı ile kurumsal müşterilerden oluşuyor. Tarım, enerji, turizm, eğitim, sağlık, spor, altyapı ve denizcilik, grubun faaliyetlerinde öncelikli olarak belirlediği pazarlar. Grup, merkezi Viyana'da bulunan iştiraki DenizBank AG aracılığı ile AB ülkelerinde faaliyet gösteriyor. CJSC Dexia Bank, Rusya ile ticaret yapan mevcut müşterilere yurt dışında hizmet götürüyor ve çeşitli finansal gereksinimlerini karşılıyor.