Anadolu OSB, Başkent Üniversitesine elektrikli araç bağışladı

ANKARA (AA) - Anadolu OSB Müteşebbis Heyeti Üyesi Zafer Demirbüken ve sanayici Fuat Eken'nin katkılarıyla elektrikli otomobile dönüştürülen ve "TÜREV" adı verilen araç, bilimsel çalışmalarda kullanılması için Başkent Üniversitesi Mühendisilik Bölümüne hibe edildi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, üniversite kampüsünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Anadolu OSB ile yakın bir işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Söz konusu otomobile sahip olmanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Haberal, "Anadolu OSB'nin başlattığı teknolojik dönüşümü mühendislik fakültemizin hocaları ve öğrencileri daha da geliştirecek." dedi.

Haberal, dönüşüm teknolojisinin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların üniversiteleri adına önemli bir adım olacağına işaret etti.

Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusuna işaret eden Haberal, yeterli imkan ve destekler sağlanması durumunda birçok işin üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

- "Sanayicilerimiz artık çok daha cesur"

Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, projede emeği geçenleri tebrik ederek, "Eğitim gören sanayicilerimiz artık çok daha cesur. Mühendisler buna cesaret edemezdi. Sanayicilerimizin ufkundan dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ise Başkent Üniversitesi ile 3 yıl önce imzaladıkları protokol ile işsizliğin azaltılmasını amaçladıklarını, Anadolu OSB'de Meslek Yüksek Okulu açmayı da planladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından TÜREV'in bağış protokolü imzalandı.









