ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Bloomberg HT ve QNB Finansbank işbirliğiyle "Anadolu Buluşmaları" paneli düzenlendi.

ESO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ESO Meclis Salonu'ndaki panele katılan QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, ekonomi yönetimi ve gelecekte yaşanabilecek senaryolar hakkında değerlendirmede bulundu.

Tan, "Rakamlar çok önemli değil ama ekonomi yavaşlayabilir. Bu yüzden gerçekçi olmak durumundayız. Reel sektörde direkt etkilenecek alanlar olabilir. Ancak bu dengelenmeyi iyi şekilde atlatmak gerekiyor. 2019 yılında biraz daha düzelen piyasa imajını göz önüne alacak olursak, kredi vermemiz ve dolayısıyla sıkıntılı gördüğümüz kredilerin azalmasını sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş da ekonomideki dalgalanmaların ihracatla aşılabileceğinin altını çizerek, ihracatın artırması için Ar-Ge ve inovasyonla özellikli ürün yapmanın önemine değindi.

Panele Bloomberg HT ekonomistleri Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ve Gökhan Şen de katıldı.