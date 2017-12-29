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Amerikan Makine Mühendisleri Odası'ndan Siemens'e ödül

- Siemens ilk 3D baskıyla üretilmiş ve her yönden test edilmiş türbin kanatlarıyla elde ettiği teknolojik başarı için, Amerikan Makine Mühendisleri Topluluğu tarafından ödüle layık görüldü

29 Aralık 2017 Cuma 10:52
Amerikan Makine Mühendisleri Odası'ndan Siemens'e ödül
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İSTANBUL (AA) - Siemens ilk 3D baskıyla üretilmiş ve her yönden test edilmiş türbin kanatlarıyla elde ettiği teknolojik başarı için, Amerikan Makine Mühendisleri Topluluğu - American Society of Mechanical Engineers (ASME) tarafından ödüle layık görüldü.

Siemens'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket Makine Mühendisleri dergisinin geleceğe odaklı teknolojilerin tanınmaları için düzenlediği "Gelişen Teknoloji Ödülleri" kapsamında, ilk 3D baskıyla üretilmiş ve her yönden test edilmiş türbin kanatlarıyla ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASME Başkanı Charla K. Wise, "3D baskıyla ürettiği türbin kanadı ile Siemens, teknoloji trendinin en ön sırasına yerleşiyor ve ürün tasarımı ile üretiminde dünya çapında bir devrimi teşvik ediyor. Makine Mühendisliği dergisi olarak beş Gelişen Teknoloji Ödülü'nden birini üretim alanındaki bir lidere takdim ediyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz ve teknolojide mükemmeliyeti geliştirdikleri için, 3D baskıyla üretilmiş türbin kanadını tasarlayan ekibe teşekkürlerimizi sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kanat projesini gerçekleştiren takıma liderlik eden Jenny Nilsson da, "ASME gibi tanınmış bir örgüt tarafından ödüllendirilmekten dolayı büyük gurur duyuyoruz. Projenin amacı, bu yepyeni çalışma biçimin denemek ve haritasını çıkarmaktı. Elde etmiş olduğumuz sonuç da gaz türbini teknolojimizde ilerideki geliştirmeler için doğru yolda olduğumuzun teyididir." ifadelerini kullandı.


Anahtar Kelimeler:
Amerikan Makine Mühendisleri TopluluğuSiemens
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