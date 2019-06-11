İSTANBUL (AA) - KOBİ’ler modadan ev eşyasına, elektronikten kişisel bakıma kadar onlarca kategoride ürünü "amazon.com.tr" ile Avrupa’ya ihraç edebilecek.

Amazon.com.tr'den" yapılan açıklamaya göre, "amazon.com.tr" Türkiye’den Avrupa’ya e-ihracata başladığını duyurdu.

KOBİ’ler modadan ev eşyasına, elektronikten kişisel bakıma kadar onlarca kategoride ürünlerini Avrupa’da satışa sunabilecek.

Klasik perakendenin büyük oyuncularının yanı sıra Türkiye ekonomisinin bel kemiği yerel işletmelerin ürünleri İngiltere ve Almanya’nın da dahil olduğu 28 Avrupa ülkesi üzerinden milyonlarca aktif müşteriye "amazon.com.tr" aracılığıyla ulaşacak.

Amazon, küçük ve büyük ölçekli işletmelere dünya genelinde yeni müşterilere ulaşma konusunda yardımcı olmak için, altyapı ve teknik hizmetlere milyarlarca dolarlık yatırım yaptı.

E-ihracat programının hayata geçmesi ile beraber, KOBİ’ler sadece "amazon.com.tr’de" yer alan kategorilerde değil, Amazon’un Avrupa’da faaliyet gösterdiği ülkelerde yer alan güzellik, el yapımı ürünler ya da araba aksesuarları gibi farklı kategoride birçok ürün satma imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, Avrupa’ya e-ihracatın Türk KOBİ’leri için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Marriott, şunları kaydetti:

"Girişimci ruhuyla tanınan Türk KOBİ’lerini milyonlarca potansiyel aktif müşteriyle buluşturmaktan büyük heyecan duyuyoruz. 2000 yılında satıcıları da bünyesine dahil ettiği günden bu yana Amazon dünyanın her yerindeki girişimcinin büyümesindeki en büyük destekçilerden biri oldu.

Amazon.com.tr olarak bugün KOBİ’lerin büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri için yaptığımız çalışmalarla Türkiye'den Avrupa'ya ihracatı başlatıyoruz. Satıcıların başarılı olması için çeşitli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz, yüklerini azaltacak araçlar sunuyor ve satışlarını artırmalarına destek oluyoruz."

Marriott, Amazon.com.tr olarak Türkiye’deki işletmelerin büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri için çalıştıklarını ifade ederek, Amazon Avrupa’nın gelişmiş teknolojisi, dünya standartlarındaki lojistik altyapısı ve uzman müşteri hizmetleriyle tasarladıkları e-ihracat programını Türkiye’deki işletmelerin Avrupa genelinde büyümeleri ve ürünlerini tanıtmaları için büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

Açıklamada verilen bilgilere göre, küçük ya da büyük her ölçekten işletmenin Amazon kayıt sayfası aracılığıyla kolayca kaydolabildiği e-ihracat programı, satıcılara ürünlerini Avrupa’daki müşterilere satma imkanı sunuyor.

Amazon Lojistik Hizmetleri'nden de yararlanma fırsatı bulacak olan Türk KOBİ’leri e-ihracat programıyla kolay listeleme araçlarından ödeme işlemlerine, kredi kartı sahtekarlık koruma sistemlerinden potansiyel müşteriler tarafından keşfedilmelerine yardımcı olacak tanıtım özellikleri ve Avrupa genelinde satışları artırmak için çeşitli rapor ve analizlere erişme imkanına da sahip oluyor.