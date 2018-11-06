Altus'tan kahve meraklılarına yeni ürün

İSTANBUL (AA) - Arçelik'in tüketicilerin hayatlarına değer katan markası Altus, yeni ürünü Ehli Kahve'yi kahve meraklılarının beğenisine sundu.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Altus, yeni ürünü Ehli Kahve ile Türk kültürünün 500 yıllık mirası Türk kahvesinin hakkını bol köpükle veriyor.

Ehli Kahve, Türk kahvesinin "en köpüklüsünü" tek bir dokunuşla yapma imkanı sunuyor.

Teknolojinin en yalın ve işlevsel kullanım şekliyle buluştuğu Ehli Kahve'de gri, pembe, mor ve kahverengi olmak üzere 4 farklı renk seçeneği sunuluyor. Dayanıklılığı fonksiyonellikle bir araya getiren ürün, köpük algılama teknolojisi ve yer kaplamayan şık tasarımıyla dikkati çekiyor.

Aynı anda 4 fincana kadar kahve pişirebilme kapasitesi, ölçü kaşığı, su altında kolayca temizlenebilen ve sağ ve sol el kullanımına uygun cezvesi, taşmayı önleyen algılama özelliği ile kolayca kullanılabilen Ehli Kahve, bol köpüklü kahveler hazır olduğunda ses ve ışıkla uyarıyor.



