'Altının ons fiyatında düşüş sürebilir'

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Mustafa Atayık, gram altın fiyatlarında yıl başından bu yana yükseliş yaşandığını belirterek, 1 Ocak'ta 158,8 lira olan gram altın fiyatının bugün 257,0 lira seviyelerinde olduğunu söyledi.

Yıl başında Cumhuriyet altının fiyatının ise 1.070 lira civarında bulunduğunu aktaran Atayık, "Cumhuriyet altını bugün itibarıyla 1.713 liradan satılıyor. Ocak-eylül arasında Cumhuriyet altını ile gram altında artış oranı yüzde 60'ı aştı. Temmuz-ağustos döneminde altının gram fiyatındaki artış oranı, dolar/TL'de yaşanan yükselişin altında kaldı. Bu da altının ons fiyatının dünyada düşüş trendi içerisinde olmasından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Atayık, altının ons fiyatının nisan ayında 1.365 doları görmesinin ardından düşüşe geçtiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Ons altın fiyatı şu anda 1.195 dolar düzeyinde seyrediyor. Bu geri çekilmede en etkili faktör, doların tüm dünyada güç kazanması. 'Ons bazında bu geri çekilme sürer mi?' diye bakarsak, son 5 yıl içerisinde ons altının 1.150-1.350 dolar bandında hareket ettiğini görüyoruz. Şu anda 1.195 dolar... Bu düşüş 1.150 dolar civarına kadar devam edebilir. O zaman gram altında 200 liranın altındaki fiyatları görebiliriz, ancak bu iyimser senaryonun gerçekleşmesi için önümüzdeki iki hafta içerisinde ekonomi yönetiminin atacağı adımlar çok belirleyici olacak. TL'nin güç kazandığı bir fotoğrafla karşılaşırsak, eş zamanlı olarak ons fiyatı da düşerse iç piyasada altın fiyatlarında yeniden bir düşüş trendine girebiliriz."

Muhabir: MUSAB TURAN