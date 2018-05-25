Altının gramı güne yükselişle başladı

İSTANBUL

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 199,5 lira seviyelerinde dengeledi.

Dün, dolar kurundaki yükseliş eğiliminin etkisiyle 201,6 liraya kadar çıkan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 artışla 197,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 199,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 329 lira, Cumhuriyet altını da 1.341 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,9'luk yükseliş sonrasında bugün yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.302,7 dolar seviyesinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında sert dalgalanmaların devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasalarda dolar kurunda devam eden oynaklığın altının gram fiyatını da etkilediğini ifade etti.

Döviz kurları ve paralelinde altın fiyatlarındaki dalgalanmaların 24 Haziran seçimlerine kadar devam edebileceğini kaydeden Memiş, bugün gram altının 193-200 lira bandında işlem görebileceğini söyledi.

Memiş, altının ons fiyatının da 1.301-1.313 dolar aralığında dengelenebileceğini belirterek, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri akışı ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini dile getirdi.