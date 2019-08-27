Altına yatırım yapan kazanıyor

Nevşehir’de hizmet veren Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, yatırım yapacaklara çağrıda bulunarak 2019 ve 2020 yıllarında altına yatırım yapmalarını önerdi.

Türkiye’de son günlerde altın fiyatlarının artması ve özellikle dolarda ani yükselişlere karşı yatırımcılara çağrıda bulunan Nurullah Uzer, yatırım yapacaklara çağrıda bulunarak altına yatırım yapmalarını tavsiyede bulundu. Uzer, “ABD ve Çin’in girmiş olduğu ticaret savaşlarından dolayı bu sene içerisinde ve 2020 yılında da altında ciddi yükselişler özellikle ons başında bekliyoruz. Altındaki yükselişin diğer temel nedeni de ABD’nin 2019 ve 2020 yılları içerisinde ABD merkez bankasının yapacağı faiz indirimlerinin de altının yukarı yönde hareketinin etkili olacağını düşünüyoruz. Tabi bu ABD ve Çin’in ticaret savaşının kolay kolay biteceği düşünülmüyor. Bu böyle devam ettiği sürece güvenli yatırım aracı olan altına yönelim devam edecektir. O yüzden yatırımcılarımızı 2019-2010 yıllarında altına yatırım yapma konusunda tavsiyede bulunuyoruz” dedi.

“Dövizdeki artışa itibar etmeyin”

Nurullah Uzer yatırımcılara dövizdeki ani yükselişler ve inişler karşısında endişeye kapılmamalarını ifade ederken "Bu anlık artışlara itibar edilmemelidir" dedi. Uzer, “Döviz son birkaç gün içerisinde geçici bir yükseliş sergiliyor. Yine bunun de temelinde Çin ile ABD’nin ticaret savaşlarını görüyoruz. Şuan Fransa’da gerçekleştirilen G7 zirvesinde Çin ile ABD herhangi bir uzlaşma söz konusu olursa dövizde tekrar aşağı seviyeleri görmek mümkün olacaktır. Zaten Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ekonomide ciddi bir toparlanma söz konusu. Yıl sonunda toparlanmanın daha da güçlü olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden bu yıl dövizden bu sene içerisinde çok fazla bir beklentimiz kalmadı. Çok yüksek rakamları göreceğimizi tahmin etmiyoruz. Ciddi anlamda bir gece artışlar düşüşler yaşanabiliyor. Halkımızın buna fazla itibar etmesini tavsiye etmiyoruz. Yatırımcılara çağrımız kesinlikle altına yatırım yapmalarıdır” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2019, 15:25