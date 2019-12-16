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Alternatif Bank'tan yüzde 1,04'ten başlayan Yılbaşı Kredisi

- Alternatif Bank, Yılbaşı Kredisi'ni kullanmak isteyenlere yüzde 1,04'ten başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vadelerden müşterilerin hizmetine sunuyor

Ekonomi 16.12.2019, 10:34
Alternatif Bank'tan yüzde 1,04'ten başlayan Yılbaşı Kredisi
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İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, Yılbaşı Kredisi'ni kullanmak isteyenler, yüzde 1,04'ten başlayan avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla 60 aya varan vadelerden yararlanabiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, yeni yıla girmeye sayılı günler kala düzenlediği kampanyayla müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla Yılbaşı Kredisi sunuyor.

Alternatif Bank'ın avantajlı Yılbaşı Kredisi'ne tüm şubelerinden başvuruda bulunulabiliyor.


#Alternatif Bank
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