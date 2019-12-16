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Alternatif Bank'tan yüzde 1,04'ten başlayan Yılbaşı Kredisi
- Alternatif Bank, Yılbaşı Kredisi'ni kullanmak isteyenlere yüzde 1,04'ten başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vadelerden müşterilerin hizmetine sunuyor
Ekonomi 16.12.2019, 10:34
İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, Yılbaşı Kredisi'ni kullanmak isteyenler, yüzde 1,04'ten başlayan avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla 60 aya varan vadelerden yararlanabiliyor.
Alternatif Bank'ın avantajlı Yılbaşı Kredisi'ne tüm şubelerinden başvuruda bulunulabiliyor.
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