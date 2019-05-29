Alternatif Bank'tan kadın girişimcilere ve KOBİ'lere 100 milyon dolarlık kaynak

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, yurt dışı fonlama programı kapsamında Uluslararası Finans Kurumu'ndan (IFC) kadın girişimcilere ve KOBİ'lere kullandırılmak üzere 100 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli finansman sağladı.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, IFC'den kadın girişimcilerin hissedarlığında faaliyet gösteren veya kadın profesyoneller tarafından yönetilen teşebbüslerin desteklenmesi amacıyla 100 milyon dolar kaynak sağladı. 5 yıl vadeli sunulan kredi, öncelikle KOBİ'lere destek amaçlı finansman olarak kullandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, kadınların; girişimci ruhu, azmi ve çalışkanlığıyla Türkiye ekonomisinin kalkınmasında önemli bir yeri olduğuna inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla IFC'den ülkemize ve bankamıza duydukları güvenle, KOBİ'lerimiz ve kadın girişimcilerimiz için yeni bir kaynak yaratmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sağladığımız kredinin, kadın girişimcilerin desteklenmesi, istihdamının artması, onlara ilave olanaklar yaratması ve KOBİ’lere finansman teminiyle katkı sunacağına inanıyoruz. ‘Danışman bankacılık’ anlayışımızla ölçeği ya da sektörü ne olursa olsun, büyüme hayalleri olan, ülkemiz için daha iyi bir geleceğe inanan, istihdam ve üretimle ekonomimize katma değer sağlayan tüm işletmelere sunduğumuz kaynak ve destekler sürecek."





- "Finansman KOBİ'lerin desteklenmesi adına önemli katkı sağlayacak"





IFC Avrupa ve Orta Asya Finansal Kuruluşlar Grubu'ndan Sorumlu Endüstri Bölge Başkanı Vittorio di Bello de sağladıkları bu finansman ile IFC'nin Türkiye’deki önemli kalkınma önceliklerinden olan finansal tabana yayılma ve kadın girişimcilerin desteklenmesine yönelik önemli bir adım attıklarını bildirdi.

Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle Türkiye ekonomisinin can damarı olan KOBİ’ler için uzun vadeli finansmana erişimin zorluklarının bilincinde olduklarını vurgulayan Bello, "IFC’nin Alternatif Bank ile Türkiye’de kurduğu iş birliği, küçük ölçekli işletmelerin ve kadın girişimcilerin büyüme ve istihdam artışı için ihtiyaç duydukları kaynaklara erişimlerinin sürmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat ise şunları kaydetti:

"Uzun vadeli finansman olanakları yaratmak, sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesi için özellikle kaynak seçeneklerinin kısıtlı olduğu dönemlerde kilit önem arz ediyor. Bu finansmanın yapısı ayrıca, yapılan iş birliğinin ve farklı finansal kaynakları harekete geçirmenin daha büyük bir etki yaratacağını ve Türkiye'deki KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını çok daha iyi şekilde karşılayacağını gösteriyor."

Alternatif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şakir Sömek, IFC ile 1998'den bu yana sermaye benzeri kredi, KOBİ ve kadın girişimci kredileri, dış ticaret finansman programı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kredisi gibi geniş bir çerçevede iş birliklerinin sürdüğünü belirterek, "Bu çeşitlilik ve temin ettiğimiz kredi, gerek bankamızın finansman yapısının uzun vadeli borçlanma kapasitesini teyit eden özelliğe sahip olması, sermaye bazını genişletmesi ve ülke ekonomimizin dinamosu olan KOBİ’lerin desteklenmesi adına önemli bir katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.