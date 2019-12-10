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Alman Seyahat Acenteleri Birliği: Türkiye eski gücüne geri döndü
Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden (DRV) yapılan açıklamada, Almanların tatil için yoğun şekilde Türkiye’ye talep göstermesine, "Türkiye’nin eski gücüne geri döndüğü" şeklinde yorumlandı.
Ekonomi 10.12.2019, 22:20
BERLİN (AA) - Almanların tatil için yoğun şekilde Türkiye’ye talep göstermesi, "Türkiye’nin eski gücüne geri döndüğü" şeklinde yorumlandı.
Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden (DRV) yapılan açıklamada, Almanların bu yıl yaz sezonunda tatil seyahatlerinde Türkiye’ye yönelik yoğun bir talebin yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, Türkiye’nin yaz sezonunda İspanya’dan sonra en fazla rezervasyon yapılan destinasyon konumunda olduğu aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, kış mevsiminde de Türkiye’ye rağbetin arttığı kaydedildi.
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