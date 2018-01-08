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Allianz Türkiye "Yılın En Başarılı Sigorta Markası" seçildi

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde, 2017 yılında sektöründe itibarını en çok artıran kurum olarak "Yılın En Başarılı Sigorta Markası" seçildi.Allianz Türkiye'den...

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:43
Allianz Türkiye
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İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde, 2017 yılında sektöründe itibarını en çok artıran kurum olarak "Yılın En Başarılı Sigorta Markası" seçildi.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre şirket, Marketing Türkiye Dergisi'nin, araştırma şirketi Akademetre iş birliğiyle düzenlediği "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde bir kez daha "Yılın En Başarılı Sigorta Markası" oldu.

Akademetre'nin "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırması baz alınarak yapılan ödüller için 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirilirken, 40'ı aşkın sektörden firmalar 40'ı aşkın kategori üzerinden değerlendirmeye tabi tutuldu.

Yapılan açıklamada, Allianz Türkiye'nin 2016 yılında da itibarını en çok artıran kurum olarak "Yılın En Başarılı Sigorta Markası" seçildiği hatırlatılırken, şirketin ödülünü, 5 Ocak Cuma akşamı düzenlenen törenle aldığı açıklandı.


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Allianz Türkiye
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