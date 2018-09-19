Allianz, Olimpik Hareket'in

İSTANBUL (AA) - Allianz, 2021 yılından itibaren Olimpik Hareket'in "Global Olimpik Partneri" olacağını duyurdu.

Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Allianz, Olimpik Hareket kapsamında güçlerini birleştirdi.

Allianz, 2021 yılından itibaren "Global Olimpik Partner (TOP)" programına katılacak. Sponsorluk anlaşması kapsamında Allianz, dünya genelinde Olimpik Hareket'e Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi de dahil olmak üzere, ulusal olimpiyat komitelerine, olimpiyat takımlarına ve sporculara, yenilikçi ve bütünleşik sigorta çözümleri sağlamak amacıyla IOC ile birlikte çalışacak.

Destek, mevcut sigorta ürünlerinin yanı sıra gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkabilecek ürün ve hizmetler için sunulabilecek yeni sigorta çözümlerini de kapsayacak. 2021'de başlayacak ortaklık, 2028 yılına kadar devam edecek.

IOC ve Allianz iş birliğiyle, Olimpik Kanal da dahil olmak üzere, dijital kanallarla yeni izleyici kitlelerine ulaşmada sporun gücünü kullanmayı hedefleyecek. Uluslararası Paralimpik Komitesi'ni (IPC) 2006'dan bu yana destekleyen Allianz, bu anlaşmayla birlikte 2021 yılından itibaren komitenin "Global Paralimpik Partneri" de olacak.

Sponsorluk, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları ve 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'nı kapsayacak. Allianz, Çin, Fransa ve İspanya'da olimpiyat oyunlarının pazarlama haklarına 2019 yılından itibaren sahip olacak.





- "Allianz'ın köklü bir spor mirası var"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, ortaklığın, Olimpik Hareket'in dünya çapındaki cazibesini ve gücünü gösterdiğini belirtti.

Dünyanın her yerinde sporu desteklemek üzere Allianz'la ortaklık kurdukları için büyük mutluluk duyduklarını aktaran Bach, "Allianz, güven üzerine inşa edilmiş global bir şirket. Bu ortaklıkla karşılıklı güvene dayanan bir temel atıyoruz. Allianz'ın da bizim gibi köklü bir spor mirası var ve biz de Allianz gibi, dünya genelinde gençlerle iletişim kurarak olimpik değerleri ve sporun gücünü tanıtmak için dijital kanalları kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Allianz Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Baete da Uluslararası Paralimpik Komitesi ile devam eden güçlü ortaklıkları bulunduğunu vurguladı.

Sporcuların, spora ve ekip çalışmasına önem veren insanların olduğu global bir topluluğa katıldıkları için çok heyecanlı olduğunu belirten Baete, "IOC'nin dijital ve sosyal kanalları sayesinde hiç olmadığı kadar çok sayıda insanla bağlantı kurup onlara sigorta alanındaki uzmanlığımızı sunacağız. İnsanların farklılıkları geride bırakarak birlik olacak cesarete sahip olduklarında, dünyanın daha yaşanır bir yer olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



