Allianz Grubu 2018'e iyi başladı

İSTANBUL (AA) - Allianz Grubu, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü.

Allianz Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup, 2018 yılının ilk çeyreğini başarılı sonuçlarla tamamladı. İlk çeyrekte kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış ciroda yüzde 4,9’luk büyüme kaydeden Allianz Grubu, hissedarlara ait net karda yaşanan yüzde 6,8'lik artışla 2018'e iyi bir başlangıç yaptı.

Toplam gelirini yüzde 0,7'lik artışla 36,5 milyar avroya ulaştıran Allianz Grubu’nun faaliyet karı ise yüzde 6 düşüşle 2,8 milyar avro olarak gerçekleşti.

Söz konusu düşüşte, kur farkından kaynaklanan 142 milyon avroluk negatif fark ve kurumsal emeklilik yönetimiyle ilgili 2017'de olan ancak bu yıl olmayan 148 milyon avroluk gelir etkili oldu. İlk çeyrek itibarıyla yıl sonu faaliyet karı hedefinin tam olarak yüzde 25’ine ulaşan Allianz Grubu, hedeflerine doğru kararlılıkla ilerliyor.

Allianz Grubu, ilk çeyrekte faaliyet dışı yatırım karındaki artış ve yeniden yapılandırma masrafları ile fiilen ödenen vergi oranındaki düşüş sayesinde hissedarlara ait net karını, 2017'nin ilk çeyreğine göre yüzde 6,8 artırarak 1,9 milyar avroya yükseltti.





- Allianz Grubu, elementer sigortalardaki konumunu güçlendirecek





Hisse başına kazancın 4,46 avroya yükseldiği Allianz’da, öz sermaye karlılığı yıllık bazda yüzde 13,8 olarak açıklandı. Rakam, geçen yıl yüzde 11,8 olarak gerçekleşmişti. 2017 sonunda yüzde 229 olarak kaydedilen Solvency II sermaye yeterlilik oranı ise 2018'in ilk çeyreğinin sonunda yüzde 225'le gücünü korudu.

Allianz Grubu, 2018 başında hayata geçirdiği ikinci hisse geri alım programını mayıs ayı başında 2 milyar avro değerindeki 10,4 milyon hisseyle noktaladı. 27 Nisan 2018'de Euler Hermes'in geri kalan hisselerinin tamamını başarıyla devralarak Euler Hermes'in hisselerini Euronext Paris borda kotundan çıkaran Allianz Grubu, bu operasyon sayesinde sağlam faaliyet performansı sunabilecek stratejik işlere sermaye dağıtarak ana pazardaki ve elementer sigortalardaki konumunu da güçlendirecek.





- Allianz Grubu’nun, yeni iş karlılığı yüzde 3,3'e çıktı





Allianz Grubu, 2018'in ilk çeyreğinde brüt prim üretimini yüzde 1,1 artırarak 17,9 milyon avroya yükseltti. Allianz Global Corporate & Specialty Almanya (AGCS Almanya) ve Allianz Worldwide Partners (AWP) şirketlerinin sonuçları da dahil, pek çok ülkede ve branşta dönemsel büyüme gerçekleşti.

Faaliyet karı 2017'nin ilk çeyreğine kıyasla yüzde 1,2 artarak 1,3 milyar avroya ulaşırken, yüksek teknik kar sonucu, büyük oranda düşük yatırım geliriyle dengelendi.

Avrupa'yı vuran Friederike fırtınası başta olmak üzere doğal afetlerden kaynaklanan hasarların 220 milyon avroyu bulmasına rağmen hasar rasyosundaki genel iyileşmeler, büyük hasarlardaki düşüklük, geçmiş yıl hasarlarındaki olumlu gelişmeler ve düşük genel gider oranı sayesinde Allianz Grubu’nun teknik kar sonucunda iyileşme kaydedildi. Bileşik rasyo ise yüzde 0,8 iyileşerek yüzde 94,8 olarak gerçekleşti.



Almanya'da, sermaye verimliliği yüksek hayat sigortası ürünlerinin, Tayvan'da ise fon esaslı hayat sigortalarının satışı sayesinde hayat ve sağlık sigortalarında mevcut yeni iş değerini yüzde 1,7'lik artışla 15 milyar avroya ulaştıran Allianz Grubu’nun bu alandaki faaliyet karı yüzde 7,4 azalarak 1,1 milyar avro oldu.

Piyasa koşullarındaki volatilite ve ABD'deki kur farkından kaynaklanan olumsuz etkiler, gerek Almanya ve İspanya'daki yüksek yatırım marjı gerekse İtalya ve Tayvan'daki fon esaslı satışlardan elde edilen gelirlerin artmasıyla dengelendi.

Allianz Grubu’nun, yeni iş karlılığı, avantajlı pazarların ve düşük faizli ürünlerin toplam üretimdeki ağırlığının artması yönündeki yönetim kararlarının etkisiyle yüzde 3,3'e çıktı. Bu sayede yeni iş değeri, ilk çeyrekte yüzde 7,9 artarak 489 milyon avroya ulaştı.





- Varlık yönetiminde grup dışı net girişler 20,9 milyar avroya ulaştı







PIMCO'nun 19,2 milyar avroluk katkısıyla varlık yönetimi iş segmentinde grup dışı net girişleri 20,9 milyar avroya yükselten Allianz Grubu’nda, negatif kur farkı etkileri sebebiyle grup dışı fon büyüklüğü 31 Aralık 2017'ye kıyasla yüzde 1,3 azalarak 1.429 milyar avroya geriledi.

Grup dışı fon büyüklüğünden elde edilen gelirlerin artmasıyla faaliyet karını yüzde 4,1'lik artışla 595 milyon avroya ulaştıran Allianz, döviz kuru etkilerinden arındırıldığında ise faaliyet karında yüzde 16,3 artış kaydetti. Gider-gelir oranı yüzde 1,4'lük bir iyileşmeyle yüzde 64,9 olarak gerçekleşti.





- "Yüzde 4,9'luk bir ciro büyümesi gerçekleştirdik"







Allianz Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Baete, yılın ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde, Allianz’ın 2018'e iyi başladığını belirterek, "Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırıldığında tüm iş segmentlerinin pozitif katkıları sayesinde yüzde 4,9'luk bir ciro büyümesi gerçekleştirdik. İlk çeyrekte piyasalarda gözle görülür bir volatilite olmasına rağmen gerek ciro gerekse karlılıkta artış yaşandı. Başarılı performansı sayesinde Allianz, 2018 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.





- "Hedefimiz bileşik rasyoyu yüzde 94'e düşürmek"





Allianz Grubu Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Giulio Terzariol da elementer sigortalar, hayat ve sağlık sigortaları ile varlık yönetimi sonuçlarını değerlendirirken, ilk çeyrekte prim gelirinde ve bileşik rasyoda kaydedilen iyileşme sayesinde elementer sigortalar alanında başarılı sonuçlar alındığını vurguladı.

Terzariol, şunları kaydetti:

"Teknik kar sonucumuz, teknik mükemmeliyet ve verimliliği artırmaya yönelik disiplinli çabalarımız sayesinde daha da güçlendi. Hedefimiz bileşik rasyoyu yüzde 94'e düşürmek. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. İlk çeyrekte hayat sigortası faaliyetlerini iyileştirmeye devam ettik ve bu segmentte olumlu sonuçlar elde ettik. Yeni iş değeri yüzde 8'lik bir artış gösterdi. Faaliyet kârımız da ilk çeyrekte 1,1 milyar avroyla gücünü korudu. Yeni işleri, karlılık açısından tercih edilen ürünlere kaydırma çabamız olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor.

Öte yandan müşterilerimiz ilk çeyrekte PIMCO ve Allianz Global Investors'a 21 milyar avroluk bir net grup dışı yatırım yaparak Allianz'ı tercih etti. Bu gelişmeye 2017'deki 150 milyar avroluk net girişin devamında bu gelişmenin yaşanması, müşterilerimizin bize olan güvenini ve dağıtım ağımızın gücünü gösteriyor."

