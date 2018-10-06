Alfa Romeo’dan ekim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, 2018 model Giulietta’larda nakit artı kredi artı uzatılmış garanti kampanyası hayata geçiriliyor.

Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, Giulietta için cazip ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. Ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, 2018 model Giulietta’larda nakit artı kredi artı uzatılmış garanti kampanyası hayata geçiriliyor.

Kampanyada 2018 model Giulietta 120 HP güç üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel ile 1,4 litrelik 170 HP güç üreten MultiAir2 turbo benzinli motor seçeneklerinde, 15 bin TL değerindeki çift kavramalı otomatik şanzıman hediye ediliyor. Alfa Romeo Giulietta modellerinde ayrıca 75 bin TL için 12 ay vadede yüzde 0,99 faizli eşit ödemeli kredi ve "Uzatılmış Garanti" avantajından yararlanılabiliyor.



