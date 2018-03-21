Albayrak'tan SEKA iddialarına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapatıldığını iddia ettiği SEKA Balıkesir Kağıt Fabrikası'na ilişkin, "Balıkesir SEKA'nın bugüne kadar faaliyete geçmemesinin sebebi, CHP'nin teşkilat temsilcilerinin mahkemeye müracaat etmeleri ve bunu engellemeleridir." ifadesini kullandı.

Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapatıldığını iddia ettiği SEKA Balıkesir Kağıt Fabrikası'na ilişkin yazılı açıklamasında, yerel bir gazetede gündeme getirilen, açıklamaya bile gerek duymadıkları bir yazının Kılıçdaroğlu tarafından kürsüde söylenmesini büyük şaşkınlıkla karşıladıklarını kaydetti.

Fabrikanın özelleştirme sürecinden önce, sadece kalitesiz gazete kağıdı üretimi yapabilir kabiliyette olduğunu belirten Albayrak, "Fabrikayı üretim taahhüdü ile aldık. 2002 yılının rakamlarıyla toplan 50 milyon liralık yatırım yapılacaktı. Aynı dönemde Balıkesir Ticaret Odası da fabrikaya talip oldu. Onlar devletten fabrikayı almak için 30 milyon lira para istediler. 'Eğer bizden bu yatırım taahhüdünü istiyorsanız 30 milyon dolar para vermeniz gerekir.' dediler. Biz bir bedel ödeyerek hem işçilerin kıdem ve tazminatlarını ödeyerek hem de 50 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulunduk." ifadelerini kullandı.





- "1 milyar liraya yakın yatırım yapıldı"

Mustafa Albayrak, özelleştirme sürecinde yatırım için teminat mektubu verdiklerini anımsatarak, tesislere şimdiye kadar 1 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını kaydetti.

Bugüne kadar 900 milyon lira yatırım yapıldığını bildiren Albayrak, "Bittiğinde yatırım toplamı 2,5 milyar lira olacak. Süreç iki etaptan oluşuyor. Birinci etap bu yıl son çeyreğinde açılıyor. 2019 yılında yılda ise tesisler 450 milyon dolarlık üretim kabiliyeti olacak. Fabrikada çalışan 500 kişi var. Bittiğinde fabrikanın yan sanayisi, tedarikçisiyle birlikte çalışan sayısı da 2 bin olacak." bilgilerini verdi.





- "CHP üretimi 10 yıl geciktirdi"





CHP liderinin yaptığı açıklamaları "Ülkemize zarar veriyor" diyerek eleştiren Mustafa Albayrak, parti teşkilatının üretimin gecikmesi için ellerinden geleni yaptıklarını savundu.

Albayrak, "Balıkesir SEKA'nın bugüne kadar faaliyete geçmemesinin sebebi, CHP'nin teşkilat temsilcilerinin mahkemeye müracaat etmeleri ve bunu engellemeleridir. Mahkeme bitmeden yatırım kararını alamadık. O dönemde (özelleştirme sürecinde) CHP'nin yerel teşkilatta görevlileri ve sendikalar bu işi yargıya taşıdılar. 10 yıl yargı süresi sürdü. 2012'nin sonuna kadar yargı devam etti. Hiçbir çivi çakamadık." ifadelerini kullandı.



Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun bilmeden konuştuğunu savunan Albayrak, "Şeker fabrikalarını anlatırken bunu örnek verdi. Keşke hepsi böyle çalışsa.” ifadesini kullandı.

Albayrak Holding'in özelleştirme kapsamında 3 tane fabrika aldığını bildiren Albayrak, hepsinin Türkiye'nin en önemli üreticiler konumuna getirildiğini belirtti.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Aldığımız fabrikaların üçü de kapalıydı. Üretim yapmıyordu. Birisi Tümosan; aldığımızda üretim yapamıyordu. İkincisi Ereğli Tekstil'di. O da üretim yapamıyordu. Hukuken personele maaş veriyorlardı. Üçüncüsü de Balıkesir SEKA'ydı. Şu anda üçü de faal vaziyette ve istihdama katkı sunuyorlar. Tümosan traktör fabrikası aldığımızda binde 3 pazar payı ile 15. sıradaydı. Şu anda yüzde 12 pazar payı ile 2. durumda. İlk 500 sanayi kuruluşu arasına girdi. 600 kişi direkt istihdam sağlıyor. Dolaylı olarak 4 bin istihdamı var. Ereğli tekstil aldığımız da, o da kapalıydı. Bugün fabrika faal vaziyette. Balıkesir SEKA'da bu yılın son çeyreğinde ilk kağıdı elde etmeyi planlıyoruz. Türkiye'deki en modern makineler ile teçhizatı yapıldı. Çok kötü gazete kağıdı üretebiliyordu. Yeni bir fabrika kuruldu. Tesis bitiminde 200 bin metrekarelik alana sahip olacak. Yıllık 450 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek. Hurdadan üretim yapacak çevreci bir yatırım olacak. Hiç ağaç kullanmadan üretim yapılacak."









