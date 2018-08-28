Albaraka Türk'te ilk robot işe başladı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, dijitalleşmeye yaptığı yatırımların bir yansıması olarak Türkiye'de bir ilke imza atıp robotik süreç otomasyonu uygulamasını başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, yeni bir bilgisayar yazılımı olan Robotik Süreç Otomasyonu projesini hayata geçirdi.

Tıpkı bir insan gibi çalışan çok daha hızlı, hatasız işlem gerçekleştiren Robot yazılım ortalama bir çalışana göre 3 kat daha hızlı çalışıyor ve 7 gün 24 saat yüzde 100 verimlilikle çalışarak işlemleri hatasız olarak gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, teknolojiyi yakından takip ettiklerini ve müşterilerine en kaliteli hizmeti verdiklerini belirtti.

Çetin, şunları kaydetti:

"Albaraka Türk olarak verdiğimiz hizmetlere yeni bir boyut ekledik. Robotik Süreç Otomasyonu uygulamasıyla bankacılık işlemlerine hız kattık ve sektörde yeni bir devrin açılmasına imkan sağladık. Söz konusu uygulama ile artık tüm işlemlerimiz daha hızlı gerçekleşiyor ve müşterilerimize daha yüksek kalitede hizmet sunuyoruz. Bu uygulama sayesinde çalışanlarımız katma değeri yüksek işlere daha çok zaman ayırabilecek."

Çetin, şu anda POC aşamasında yaptıkları analizlere göre tek bir robotun aylık olarak en az 15 bin liralık tasarruf sağladığını, yatırıma geri dönüş oranının yüzde 1200'den fazla olduğunun gözlendiğini kaydetti.

Şu anda ayda 600 saatten fazla çalışan saatinden tasarruf edildiğini belirten Çetin, "Bu sonuçlar 1 robotu yüzde 50-60 kapasite ile çalıştırma sonucunda elde edildi. Nihai olarak önümüzdeki 3 ayda 5 robotu tam kapasite ile çalıştırmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.