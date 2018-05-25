Albaraka Türk yurt içinde 200 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, 200 milyon lira tutarındaki kira sertifikası ihracını gelen 1,5 kat fazla talep ile başarılı bir şekilde tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamada, Albaraka Türk, 135 gün vadeli 200 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bereket Varlık Kiralama aracılığıyla 22 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen ve 175 milyon lira olarak planlanan ihraca, 1,5 kat fazla talep gelmesi sonucu ihraç 200 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kira Sertifikası ihracına katılan müşterilerin yüzde 25'ini Bireysel, yüzde 75'ini ise Portföy Yönetim Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Emeklilik Şirketleri gibi Kurumsal müşteriler oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk'ün Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah, şunları kaydetti:

"Özellikle bireysel müşterilerden gelen yoğun talep ve banka dışındaki finansal kuruluşlardaki artan likidite sayesinde, bu ihraçlar katılım bankaları olarak bizler için mevduatın vadesini kademeli olarak artırmaya imkân sağlarken, piyasadaki yatırımcılar için de rekabetçi bir ortam oluşturduğunu belirtmek isterim. Piyasadaki yüksek volatiliteye rağmen, başarılı ihracımız Türkiye'nin gelişmekte olan yurt içi sermaye piyasalarımıza yönelik talebi desteklemeye devam eden canlı ve büyüyen bir yurt içi likidite tabanına sahip olduğunu göstermiştir."