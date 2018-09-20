Albaraka Türk, yabancı yatırımcılarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, her yıl düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği yabancı yatırımcı toplantılarının bu yılki durağında, Singapur, Dubai ve Londra'daki yatırımcılarla bir araya gelerek bilgilendirme ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk Katılım Bankası, 10-14 Eylül'de küresel sukuk ve sendikasyon yatırımcılarına genel bilgilendirme amaçlı ziyaretlerde bulundu.

Bu kapsamda, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku ve Albaraka Türk Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Bankacılığı birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek Temsah, Singapur, Dubai ve Londra’da söz konusu yatırımcılar ile bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Toplantılarda, Albaraka Türk yetkilileri, yatırımcılar ile Albaraka Türk Katılım Bankası finansal tabloları ve mevcut makroekonomik gelişmeleri üzerinden içinde bulunulan döneme dair ve ileriye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan, Albaraka Türk Katılım Bankası, yatırımcı bilgilendirme toplantıları konusunda Emirates NBD Capital’i tek koordinatör olarak atadı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, şunları kaydetti:

"Oldukça yüksek bir önem atfettiğimiz ve her yıl gelenek haline getirdiğimiz bu tarz yatırımcı ziyaretleri, bankamız ve yatırımcılarımız arasında pekiştirmeyi hedeflediğimiz sürdürülebilir bağlılık ve şeffaf iletişim hususlarına katkı sağlamaya yardımcı olmaktadır. Son zamanlarda şahit olduğumuz olayları ve yatırımcılar tarafından bu olayların yansımaları ile birlikte tam anlamıyla idrak edilmesine yönelik ilgiyi dikkate aldığımızda, yapmış olduğumuz yatırımcı ziyaretlerinin zamanlamasının ve içeriğinin daha da önem kazandığı kanaatindeyiz."



