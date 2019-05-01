Albaraka Türk, Türkiye'nin en iyi işverenleri listesinde

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ve en iyi işverenlerin seçildiği Recognition programı kapsamında, "En İyi İşveren Sertifikası"nı almaya hak kazandı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, Great Place to Work tarafından düzenlenen ve en iyi işverenlerin seçildiği Recognition programı kapsamında, adını Türkiye'nin en iyi işverenleri listesine yazdırarak sertifika aldı.

Türkiye'de bu yıl 7. kez açıklanan "Türkiye'nin En İyi İşverenleri-2019" listesinde 2 binden fazla çalışanı olan şirketler kategorisinde Türkiye'nin En İyi İşverenleri-2019 ödülünün sahibi olan banka, aynı zamanda insan kaynakları dijital dönüşüm ödülüne de layık görüldü.

Great Place to Work, her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri ile kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıyor. Enstitü aynı zamanda güçlü kurum kültürüne sahip ve çalışanları tarafından en iyi işveren olarak tanımlanan şirketleri sertifikalandırıyor.

Albaraka Türk de, enstitü tarafından yürütülen Albaraka çalışanlarının mevcut kurum kültürü hakkındaki algılarının ölçümlendiği çalışan anketi (Trust Index) ve İK uygulamalarının analiz edildiği iş yeri kültürü (Culture Audit) analizlerini başarı ile tamamladı.

- "Bu başarıyı sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin olarak değerlendirmeleri yer alan Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, daha iyi bir kurum kültürü oluşturmak ve çalışanlarla birlikte katılım bankacılığına yakışır, yüksek güven kültürüne sahip bir iş yeri kültürünü inşa etmek amacıyla başlattıkları güven yolculuğunda ilk adım olarak Great Place to Work Recognition programına katıldıklarını bildirdi.

Program kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Great Place to Work tarafından En İyi İşveren Sertifikası'nı almaya hak kazandıklarını kaydeden Utku, güven odaklı insani dokunuşa sahip kurum kültürleri sayesinde Türkiye'nin En İyi İşverenleri-2019 ödülünü aldıklarını anlattı.

Utku, "Albaraka Türk olarak elde ettiğimiz bu başarıyı gelecek yıllara daha güçlü bir kurum kültürüyle hareket etmemizin ve sürdürülebilir olmasının ilk adımı olarak algılıyoruz." ifadelerini kullandı.