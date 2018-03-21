Albaraka Türk, Albaraka IR'ı kullanıma sundu

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, android ve iOS akıllı telefonlarda kullanılabilen Yatırımcı İlişkileri Mobil Uygulaması olan Albaraka IR'ı müşterilerinin kullanımına sundu.

Albaraka'dan yapılan açıklamaya göre, uygulama sayesinde, bankanın operasyonlarından hisse performansına kadar birçok konuda kapsamlı ve güncel bilgilere ulaşılabilecek.

Dijital Yatırımcı İlişkileri Mobil Uygulaması Albaraka IR, Albaraka Türk'ün hayata geçirdiği pek çok iletişim girişimlerinden sadece birini oluşturuyor.

Bankanın son finansal sonuçları, hisse senedi fiyatı, hisse senedi performansı, kurum haberleri, kurumsal yönetim gibi gelişme ve güncellemelere erişilmesi için kullandığı platformlardan biri olan Albaraka IR, banka müşteri ve yatırımcılarının; banka hisse fiyatının tarihsel değişimini, sürdürülebilirlik girişimlerini, analist listesini, genel kurul bilgilerini ve takvim etkinliklerini de görmesine imkan sağlayan interaktif ekranlar içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, şunları kaydetti:

"Yeni yatırımcı ilişkileri uygulamamız Albaraka IR ile yatırımcı ve paydaş topluluğumuzu şeffaf, kullanışlı ve kapsamlı bir iletişim anlayışıyla birleştirecek dijital bir platform olarak hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Endüstri 4.0, nesnelerin interneti gibi tüm dünyanın çevrimiçi yeniliklere yatırım yaptığı bu dönemde hizmete aldığımız Dijital Yatırımcı İlişkileri Mobil Uygulamamız Albaraka IR, Bankamızın paydaşlarına ulaşacağı, onların hayatını kolaylaştıracak teknolojilere ne kadar önem verdiğinin göstergesidir."