Aksu HES'e Düzce Üniversitesi öğrencilerinden ziyaret

İSTANBUL (AA) - Düzce Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi son sınıf öğrencileri, öğretim üyeleriyle Aksu Hidroelektrik Santrali'ni ziyaret etti.

Bereket Enerji Grubu açıklamasına göre, entegre enerji kuruluşu Bereket Enerji Grubu bünyesinde üretim yapan yenilenebilir enerji santralleri, üniversitelerin ilgi odağı haline geldi.

Mühendislik fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin enerji santrallerinin çalışma sistemini yerinde görmesini sağlamak amacıyla düzenlenen teknik gezilerin sonuncusu, grubun Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kurulu Aksu Hidroelektrik Santrali (HES) oldu.

Düzce Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi son sınıf öğrencilerine, öğretim üyeleriyle santrale yaptıkları teknik gezide, işletme yöneticileri tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. 2014 yılında işletmeye alınan ve yıllık 46,20 megavat kurulu gücü bulunan 141 milyon 370 bin kilovat enerji üretiminin gerçekleştiği santralde, ünitelerin çalışma mantığı uygulamalı olarak anlatıldı.

Verilen bilgiye göre, son yıllarda üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin enerji sektörüne ilgisi giderek artıyor.

Türkiye genelinde 29 yenilenebilir enerji santralinde bin 156 megavat enerji üretimi gerçekleştiren Bereket Enerji Üretim, geleceğin mühendislerinin enerji sektörü ile ilgili bilgilerini artırmak ve çalışma hayatına atılmadan önce bu alanda gelişimlerine katkı sağlamak üzere üniversitelerle çalışmalarına devam ediyor.

