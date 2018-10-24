Aksaray İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

AKSARAY (AA) - Aksaray İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik ek hizmet binasındaki 2018 Yılı İşgücü Eğitim Planı'na istinaden yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, ihracat yapan firmaların karşılaştıkları sorunlar ele alındı, Gümrük Müdürlüğü tarafından ihracat ve ithalat yapan firmalara verilen hizmetlerle ihracat işlemleri uygulamaları hakkında sunum yapıldı.

Vali Pekmez, yaptığı açıklamada, Aksaray'da yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla çeşitli meslek gruplarında düzenlenen kursların devam ettiğini söyledi.

Vali Pekmez, Cumhurbaşkanlığınca başlatılan çalışma hayatında milli seferberlik uygulamasının Aksaray'da olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu, belirlenen hedefin üzerinde bir artış sağlandığını belirterek, 2018 yılı ikinci çalışma hayatında milli seferberlik uygulaması ve 100 günlük eylem planı dahilinde hazırlanan projelerle Aksaray'da istihdama, ekonomiye önemli katkılar sağlanacağını söyledi.

Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş, 2018 yılı faaliyetleri hakkında kurula bilgi verdi. Eylül sonu itibarıyla 2 bin 317 erkek, 930 kadın olmak üzere toplam 3 bin 247 kişinin işe yerleştirildiğini ifade eden Akkuş, bir önceki yıla oranla yüzde 87'lik artışla kadınların istihdam edildiğini belirtti.

İl Gümrük Müdürü Hüseyin Dinsever ise Gümrük Müdürlüğünde yürütülen iş ve işlemlerle, gümrükleme de getirilen kolaylaştırıcı projeler hakkında sunum yaptı.

Gündemde yer alan konuların görüşülerek değerlendirildiği toplantıya, Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu ile kurul üyeleri katıldı.