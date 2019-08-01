AKSA'dan kiralık mobil jeneratör hizmeti

ANKARA (AA) - Aksa jeneratör tarafından, Türkiye'de ilk defa acil enerji gereken durumlar için kiralık mobil jeneratör sistemi kuruldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Aksa'nın, benzinli ve dizel jeneratör gruplarından oluşan geniş ürün yelpazesi ve deneyimli kadrosu ile bu alanda hizmet verildiği ifade edildi.

Dönemsel ve sürekli enerji ihtiyaçlarını karşılamada, keşif, montaj, servis ve nakliye çözümleri ile paket servis sunabilen Aksa'nın kiralık mobil jeneratörleri hızla organizasyon sahasına ulaştıracağı kaydedildi.

Açıklamada, mobil jeneratörlerin hızlı ve kaliteli servise ek olarak üstün ses yalıtımlarıyla sessiz çalışma konforuyla ihtiyaç sahiplerine sunulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yere verilen, elektriğin bulunmadığı açık hava ortamlarında veya elektrik kesintisinin gündeme gelebileceği durumlarda mobil jeneratörlerin hızla devreye alınabileceğini ve bu sistemin şimdiye kadar birçok büyük organizasyonun tercih ettiğini belirtti.

Aksa'nın mobil jeneratörde üstün mühendislik kalitesine en uygun olarak yüksek standartlarda hizmet sunduğuna işaret eden Peker, "Uzman personelimizin eşlik ettiği Aksa mobil jeneratör kiralama, tecrübemizle birlikte ihtiyaçlara göre çeşitlenen hizmet anlayışımızın bir sonucu olarak gelişti. Bu yüksek konfordaki kesintisiz enerji hizmetini, deneyimli kadromuz ile ihtiyaç sahiplerine sunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.











